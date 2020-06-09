Ayasofya açılacak: Danıştay kararının gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın açılması konusunda mahkeme kararını beklediklerini, buna göre gereğini yapacaklarını söyledi. TRT’nin ‘Cumhurbaşkanı Gündem Özel’ yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, : Yunanistan’ın Ayasofya açıklamasıyla ilgili olarak “Diyorlar ki ‘Ayasofya’yı camiye çevirmeyin’, Türkiye’yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz?” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında satır başları şöyle:

YUNANİSTAN’A ÇOK SERT TEPKİ

Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor. Türkiye’ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Haddini bil. Eğer sen haddini bilmezsen Türkiye bildirir. Kıbrıs’ta 2 camiye molotof atıyorlar, bayrak dikiyorlar. Bu tarz olaylar yapılır mı? Şimdi de yeni bir şey başladı. “Sakın ha Ayasofya’yı camiye çevirmeyin” Hayırdır ya siz Türkiye’yi mi idare ediyorsunuz? Bunun için de sizden izin almaya asla tevessül etmez. Bugün sayın Bahçeli açıklama yaptı. Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay’ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır.

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FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK DA TERÖRDÜR

Faiz çekildi, enflasyonda düşüşte. Bunlar ekonomimizi olumlu istikamette etkilerken yatırımcıya diyorum ki, faiz aşağı çekildi. Hadi bakalım buyurun yatırıma. (Fahiş fiyat artırımı yapanlar) Bu sahtekarlara soygunculara karşı başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzerine hepsi üzerine gidiyorlar. Denetimler gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olanlar için yasal işlemler başlatılıyor. Haksız fiyat artışlarının yapılması durumda MASAK bunlarla ilgili incelemelerini başlatacak. Ülkenin ekonomik güvenliği konusunda gerekli mücadeleyi vereceğiz. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Bu kurul fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarını denetleyecek. Ülkenin ekonomik güvenliği konusunda gerekli mücadeleyi vereceğiz çünkü bu da bir terördür.

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TRUMP’A FETÖ’CÜLERİN İSİMLERİNİ VERDİM

(Trump görüşmesi) Bizim onlara aktardığımız bilgileri arkadaşlarına aktaracağını ve tekrardan görüşme yapabileceğimizi konuştuk. PKK, YPG gibi ve bunların da ANTIFA denilen terör örgütüyle Amerika’daki bir araya gelişleri manidar. Bunu söyledim Sayın Trump’a. Trump, ANTIFA konusuna hakim olduğunu söyledi. Orada FETÖ’nün mensubu olan bazı isimleri kendilerine aktardık. Bunlarla birlikte “Gönderdiğiniz bilgileri alacağım ve gerekli çalışmaları yapacağım” dedi.

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RUSYA TÜRKİYE’Yİ LİSTEYE EKLEDİ

Tespit edilmiş alanların dışında birçok alanları farklı bir şekilde değerlendirerek fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sağlık turizminde Türkiye artık bir çekim alanı haline inşallah gelecek. Geçenlerde sayın Putin’le görüşme yaptım. Vatandaşlarınız Türkiye’yi özlediler, gelmek istiyorlar, önlerini açın onlar Türkiye’ye gelsin, Haber geldi, Türkiye’yi gidilebilecek destinasyonlar içerisine koymuşlar.

MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT BU HESAPTAN ANLAMAZ

Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30’una da bu şehir hastanelerini inşallah yapacağız. Ana muhalefetin başındaki zat ‘Bunun hesabını ver’ diyor. Bunun hesabını vermekten anlamazsın. Yapılan şey ortada, devletin cebinden 1 kuruş çıkmadan bu hastaneler yapılıyor. Tek şey işleticiyle devletin arasındaki protokoldür. Çam ve Sakura Hastanesi’nin finansörü Japonya. Japon Başbakan’la açılışını birlikte yaptık. Buna benzeyen örnekleri çok yapacağız. Şimdi yavruların ismi geldi, Derman ve Yiğit. Çarşamba günü inşallah geliyorlar. Bu arada kaybettiklerimiz için Allah rahmet eylesin. Bir hemşiremiz yavrusunu göremeden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Balkondan istiklal marşı çağrısı yaptık. Ben de eşimle birlikte balkondan istiklal marşı okuduk. İnşallah telafi eder aslımıza döner, çalışmalarımıza devam ederiz.

GÜNDEM AK Parti'den Ayasofya çağrısı: Fethin sembolü kendi topraklarımızda artık mahzun kalmamalı

BEYAZIN SİYAHA SİYAHIN BEYAZA ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR

(ABD’deki olaylar) Bu üzüntü verici bir olaydı, bunları sayın Trump’a da söyledim. Gerçekten orada polisin adeta gırtlağına basarak ona nefes alamıyorum çığlıklarını attıran olay sıradan bir olay değil. Günümüzde bu ırkçı yaklaşımın bazen siyahilere, bazen mültecilere uygulandığını görüyoruz. Biz Müslüman olarak ayrım yapmaksızın tüm insanlığın haklarını korumaya devam edeceğiz. Ben özellikle de şunu çok merak ettim. Sayın Obama ile çok çok iyi günlerimiz oldu. Sayın Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde ABD’de ne gibi adımlar attı. Bu kültürel birikim ve insana bakışla ilgili tavırlar çok önemli. ‘Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur’ ilkesini biz şiar edindik.

GÜNDEM Ayasofya için emsal

Hafter her an gidebilir

Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor. Bu akşam Trump’la yaptığımız görüşmemiz bölgedeki gelişmelerle bağlantılar olarak bir özellik arz ediyor. Birinci derecede tabi Libya konusu önem arz ediyordu. Tabi onlarda Libya’daki gelişmeleri merak ediyorlar. Biz de gelişmeleri, başarılı durumda olduğumuzu tespit etti, teyit etti. Ve dedi ki “Bu son durum nedir” Biz de tabi tüm gelişmeleri anlattık. Son durumda Türkiye, BM’nin tanımış olduğu Sarrac’ın destekçisi. Karşıda da darbeci Hafter var. Biz Hafter ve yanında kim duruyorsa dursun karşılarında duruyoruz. Şu ana kadar da birçok yer alındı. Hayati yerlerde de ilerliyor. Tarhuna bölgesi önemliydi. Fatiye havalimanı çok çok önemliydi ve alındı. Adeta Tunus’a dayanan Kuzey’deki koridor tamamen Sarrac’ın kontrolü altına girmiş oldu. Tabi bu durum Hafter’i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor Sarrac ve ekipleri kovalıyor. Hedef Sirte’nin çevresini alarak Sirte’yi kontrol etmek. Hafter’in bütün gücü Rusya’dan geliyor.

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OYNAT 06:55 Ayasofya'da tarihi anlar: İstanbul'un fethi canlandırıldı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu. Kur'an tilaveti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yoluyla halka seslendi. Sözlerine Fetih Suresi'nin mealiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür' ifadelerini kullandı. Konuşma sonrasında Ayasofya'nın hemen dışarısında İstanbul'un fethinin canlandırılması seyredildi. Akabinde hava fişek gösterisiyle tören sona erdi. BiP'te paylaş

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ABD ile yeni dönem

Bu akşam yaptığımız Trump ile yaptığımız görüşmeden sonra ABD Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Ve görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Belki böyle bir adım olabilir. Sayın Putin ile de görüşmem gerekecek. Kahire zirvesine Rusya’nın farklı bir şekilde katılması. Hepsinden öte Rusya’nın burada yer alıyor olması hepsinden ötesindeydi çünkü “burada benim askerim yok” açıklamasıydı. Böyle bir durum söz konusu. Kendileri ile bunları konuşmak istiyorum. Konuştuktan sonra bunların planlamasını yaparız diye bir düşüncem var.

ABD’deki vandallar PKK destekçisi