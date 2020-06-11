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Gündem Ayasofya ibadete açılsın Vatandaş son kararını verdi
İSTANBUL

Ayasofya ibadete açılsın: Vatandaş son kararını verdi

Araştırma Şirketi Areda Survey, vatandaşlara Ayasofya’yı sordu. 2 bin 414 kişinin katıldığı ankette “Ayasofya cami statüsüne dönüştürülüp ibadete açılmalı mı?” sorusuna vatandaşların %73,3’ü “Evet” cevabı verdi. Katılımcıların %22,4’ü “Hayır”, %4,3’ü “Fikrim yok” karşılığını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya (Arşiv)
Ayasofya (Arşiv)

Araştırma Şirketi Areda Survey, 2-5 Haziran 2020 tarihlerinde “Güncel Siyasi Konularda Türkiye Gündemi Araştırması” başlıklı çalışmaya imza attı. Araştırma kapsamında Türkiye genelini temsil eden 2 bin 414 kişiye saha çalışmasıyla Türkiye gündemine dair çeşitli sorular yöneltildi.

İşte araştırmaya dair detaylar:

FETİH SURESİ OKUNSUN

İstanbul’un fethinin 567. kutlamaları kapsamında Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasını nasıl değerlendirdikleriyle ilgili soruya katılımcıların yüzde 69’u olumlu karşılık verdi. Yüzde 20,3’ü olumsuz karşılarken, yüzde 10,7’lik kesim ise bir fikrinin olmadığını söyledi. Yine “Gelecek yıllarda da İstanbul’un Fethi kutlamalarında Ayasofya’da Fetih Suresi okunmalı mı?” sorusuna ‘evet’ yanıtını verenler, katılımcıların yüzde 68,2’lik kesimini oluşturdu. Yüzde 22,2’lik kesim okunmasını istemediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 9,6’sı ise bir fikrinin olmadığını söyledi.

Anket sonuçları

YÜZDE 73 İSTİYOR

Ayasofya’nın cami statüsüne dönüştürülüp ibadete açılmasıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 73,3’ü “Evet” yanıtı verdi. “Ayasofya cami statüsüne dönüştürülüp ibadete açılmalı mıdır?” sorusuna katılımcıların 22,4’ü “Hayır”, yüzde 4,3’ü “Fikrim yok” karşılığını verdi.

ABD’DE SİYAHİLER HAKKINI ARIYOR

“Sizce Amerika’da başlayan ‘Amerikan Baharı’ diye adlandırılan protestoların asıl amacı nedir?” sorusunu cevaplayan katılımcıların yüzde 65,6’sı “Siyahi vatandaşların haklarını aradığı bir tepki” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 16’sı “Trump yönetimini seçimler öncesi zor duruma düşürmek” şeklinde karşılık verdi. Yüzde 13,5’lik kesim, seçim öncesi Trump yönetimi tarafından güç kazanmak için planlanmış bir kurgu olabileceğini belirtti. Anket katılan diğer kişiler ise herhangi bir fikrinin olmadığını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU DESTEK BULMADI

  • “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeni kurulan partiler için gerekirse CHP’den milletvekili transfer ederiz’ sözlerini destekliyor musunuz?” sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 61,4’ü “Hayır” derken, yüzde 38,6’sı ise “Evet” yanıtını verdi.

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