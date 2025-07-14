Aydın'da feci olay: 8. kattan düşen inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı

Olay, Zeybek Mahallesi 1583 sokak üzerinde bulunan bir apartman inşaatında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 8'inci katında arkadaşları ile birlikte çalışan inşaat işçisi N.Y. (45) henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmakta olduğu 8. kattan düştü.