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Ataşehir'de inşaat alanında göçük: 3 işçi kurtarıldı

Ataşehir'de inşaat alanında göçük: 3 işçi kurtarıldı

15:5618/04/2025, Cuma
IHA
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Göçük altından çıkan üç işçisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Göçük altından çıkan üç işçisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bir inşaat sahasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ataşehir'deki olay 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde 11. Sokakta bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. O sırada kazı alanında çalışan 3 işçi toprak altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altından çıkan üç işçisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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