Aynı riyakarlık: Saadet Partisi'nden sonra sıra Yeniden Refah'ta

CHP ve DEM Parti'nin ortaklığı, Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) istifa krizine neden oldu. Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Milli Görüş kimsenin koltuk değneği olmamalıdır" vurgusuyla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Milli Görüş'ün DEM Parti’nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemesi gerektiğini ifade eden Özcan, "Milli Görüş’ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum." dedi.