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Aynı riyakarlık: Saadet Partisi'nden sonra sıra Yeniden Refah'ta

31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan ancak pere arkasında başta İstanbul olmak üzere Cumhur İttifakı adaylarına kaybettirme politikası izleyen Yeniden Refah Partisi'ne yönelik tepkiler dinmiyor. Saadet Partisi'nden umduklarını bulamayanların yeni hedeflerinin Yeniden Refah Partisi olduğunu dile getiren Yeni Şafak yazarı ve GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, ''Gül ağacına sarılan karanfil gibi Saadet Partisinin kanını kuruttular. Simdi sıra YRP'ye geldi. Hocamızın dilinden 'Bu CHP mühürlenmiş bir partidir. Bunlardan bu millete fayda gelmez. Bunların millet diye bir dertleri yoktur'' dedi.

09:07 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:32 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Yeni Şafak yazarı ve GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Saadet Partisi üzerinden ortaya konan riyakarlığa benzer bir tablonun Yeniden Refah Partisi için de uygulamaya konulduğuna dikkat çekti.


Gül ağacına sarılan karanfil gibi Saadet Partisi'nin kanını kurutanların yeni hedeflerinin Yeniden Refah Partisi olduğuna işaret eden Aktaş, merhum Necmettin Erbakan'ın sözleri üzerinden Yeniden Refah'a gönül veren seçmenlere tarihi bir hatırlatmada bulundu.


Aktaş'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde;

Cumhuriyet Halk Partililer bize dört yıl boyunca Necmettin Erbakan hocamız günlerini yaşattılar.


Bu riyakarlık, SAADET partisinden umduklarını bulamayınca son buldu. son bir kaç aydır bu konuda ağızlarını bıçak açmıyordu.
Şimdi aynı riyakarlık YRP için uygulamaya konuldu.

Biz hocamızın bütün Türkiye'ye mal olmasından gururlandık. Fakat CHP'lilerde milli görüş fikirleri konusunda bir hidayet emaresi görmedik.


Gül ağacına sarılan karanfil gibi SAADET Partisinin kanını kuruttular. Simdi sıra YRP'ye geldi.


Hocamızın dilinden ''
Bu CHP mühürlenmiş bir partidir. Bunlardan bu millete fayda gelmez. Bunların millet diye bir dertleri yoktur
''.






#Yeniden Refah partisi
#SAADET Partisi
#Riyakarlık
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