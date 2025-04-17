Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan Nahçıvan'a serbest geçiş sağlamalıdır

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan Nahçıvan'a serbest geçiş sağlamalıdır

17:2617/04/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon'la ortak basın toplantısında konuştu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon'la ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 2020 yılında Ermenistan'ın Nahçıvan'a geçişin sağlanması konusunda verdiği sözü hatırlatarak, bu taahhüdün yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon'la ortak basın toplantısında konuştu.


Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la 11-13 Nisan'da düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin faydalı olduğunu belirten Bayramov, barış anlaşmasının imzalanması için Azerbaycan'ın beklentilerini mevkidaşına bir kez daha hatırlattığını dile getirdi.


"Azerbaycan için bu geçişin engelsiz olması gerekiyor"


Bayramov, barış anlaşmasının imzalanması için Erivan'dan Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesini beklediklerini vurguladı.



Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan arasında engelsiz geçişin yeniden sağlanması konusunun da iki ülkenin gündeminde olduğunu bildiren Bayramov, şöyle devam etti:


Ne yazık ki bu konuda henüz pratik bir sonuç elde edilemedi. Azerbaycan, kendi topraklarında bu yolun inşası konusunda ilerleme kaydetti, Ermenistan ise henüz yükümlülüklerini yerine getirmedi. Azerbaycan ile Nahçıvan arasında ulaşım bağlantılarının kurulması özel yaklaşım gerektiriyor. Çünkü bu çok özel bir durum. Çünkü bizim coğrafyamızda bir ülkenin ikiye bölündüğü bir durum yok. Bunun tarihsel boyutuna girmek istemiyorum fakat bugün durum bu şekilde.


Ermenistan, 2020'de bu geçişin gerçekleşeceğine dair taahhütte bulundu ve bu taahhüt yerine getirilmelidir. Azerbaycan için bu geçişin kelimenin tam anlamıyla engelsiz olması gerekiyor. Vatandaşların ve yüklerin Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) serbestçe geçişi sağlanmalıdır.


Bu, Ermenistan mevzuatında gelecekte yapılacak herhangi bir değişikliğin kısa, uzun veya orta vadede bu durumu değiştirme olasılığını yaratmayacağını garanti eden bir taahhüt olmalıdır. Azerbaycan, Ermenistan'dan serbest geçişin sağlanmasını bekliyor.


"Tarafları barış anlaşmasını imzalamaya çağırıyorum"


Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Fajon da Azerbaycan'la Ermenistan'ın barış anlaşmasının taslak metni üzerinde mutabakat sağlamasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.


Fajon, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasından yana olduklarını belirterek, "Tarafları bir an önce barış anlaşmasını imzalamaya çağırıyorum. Güney Kafkasya barışı hak ediyor." diye konuştu.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#Nahçıvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! TÜİK tek tek açıkladı il olmaya en yakın ilçe isimleri...