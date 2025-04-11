Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
#Antalya Diplomasi Forumu