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İİT ve Arap Ligi toplanıyor

İİT ve Arap Ligi toplanıyor

Canberk Doğan
04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Bakanlar Komitesi ilk kez Türkiye’de toplanacak. Antalya, bugün başlayacak Diplomasi Forumu'ndan önce, İİT-AL Bakanlar Komitesi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Filistin gündemiyle bir araya gelen komitenin teması, “İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış”. Toplantıya Bahreyn, Endonezya, Filistin, Katar, Mısır, S.Arabistan ve Ürdün'den dışişleri bakanları seviyesinde katılım olacak. Ayrıca AL Genel Sekreteri ve İİT Genel Sekreteri ile BAE, Nijerya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Çin, Rusya ve AB'den de temsilcilerin katılmaları öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hitabında, İsrail'in ateşkesi bozmasından sonra Gazze'de durumun daha da kötüleştiğini, Batı Şeria ve Kudüs’teki baskı ve tehdidin arttığını, tüm bunların iki devletli çözüm perspektifini tehdit ettiğini vurgulaması öngörülüyor. Komite en son 23 Mart 2025’te Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de toplanmıştı.


#İİT
#Arap Ligi
#Antalya Diplomasi Forumu
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