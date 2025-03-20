Hamas: İslam İşbirliği Teşkilatı acilen harekete geçmeli

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için ve Tel Aviv'in anlaşmaya varılan ateşkes anlaşmasını uygulamaya zorlanması konusunda, arabulucularla görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırıların durdurulması ve işgalcileri anlaşma uymaya ve planlarından vazgeçmeye zorlanması için arabulucularla görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı. Ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını tekrarlayan Kanu, Filistin halkını "savaştan kurtarmak ve işgalcilerin Gazze'den çekilmesi için arabulucularla birlikte çalıştıklarını" kaydetti.