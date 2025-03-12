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Bakan Fidan İİT ülkelerinin büyükelçileriyle iftarda bir araya geldi: Omuz omuza mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğu

Bakan Fidan İİT ülkelerinin büyükelçileriyle iftarda bir araya geldi: Omuz omuza mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğu

23:2912/03/2025, Çarşamba
DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada İİT'nin, adaletin ve hakkaniyetin savunulmasında giderek artan bir vazife üstlendiğini belirten Fidan, "Zulüm ve adaletsizliklerin arttığı bu kritik dönemde; değerlerimiz ışığında kenetlenmek, omuz omuza mücadele etmek İslam âlemi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Üyesi ve Gözlemcisi Ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ile İİT'nin Türkiye'de bulunan kuruluşlarının yöneticileriyle bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Fidan, iftar yemeğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün iftarda, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin değerli Büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya geldik. Zulüm ve adaletsizliklerin arttığı bu kritik dönemde; değerlerimiz ışığında kenetlenmek, omuz omuza mücadele etmek İslam âlemi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. BM'den sonra dünyanın en büyük ikinci uluslararası teşkilatı olan İİT, adaletin ve hakkaniyetin savunulmasında giderek artan bir vazife üstleniyor. Bu mübarek ayın başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyor, katılımları için sayın büyükelçilere teşekkür ediyorum" dedi.


#Hakan Fidan
#İİT
#iftar
#Dışişleri Bakanlığı

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