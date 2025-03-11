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Bakan Fidan İngiliz bakanla görüştü

Bakan Fidan İngiliz bakanla görüştü

Canberk Doğan
04:0011/03/2025, الثلاثاء
G: 11/03/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan ile Lammy’nin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi, AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi. Görüşmede Suriye’deki durum ve savunma sanayisi alanında iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler de ele alındı. Öte yandan bugün Ankara’da Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp’ı ağırlayacak. Hollanda’ya Türkiye’nin PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede daha yakın iş birliği beklentisi iletilecek.



#Siyaset
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#Hakan Fidan

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