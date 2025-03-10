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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi yaptı

13:0810/03/2025, lundi
G: 10/03/2025, lundi
DHA
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Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lammy'nin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi, AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.


Görüşmede Suriye'deki durum ve savunma sanayisi alanında işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler de ele alındı.





#Hakan Fidan
#İngiltere
#görüşme

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