Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lammy'nin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi, AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.