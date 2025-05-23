Bahçeli’den Erdoğan’a ‘aday olmam’ itirazı: Yolundan caymaya hakkı yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tekrar aday olma derdim yok” sözlerine tepki gösterdi. Bu ifadeyi “adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı” olarak görmediklerini belirten Bahçeli, “Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir” dedi.





'Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var'

Bahçeli, yazılı açıklamasında Türkiye'nin yükselen bir güç olduğunu vurgulayarak, “ Aşılmaz engelleri geride bırakan, kambur gibi sırtında taşıdığı yükleri hafifleten bir Türkiye, dostlarını sevindirmekte, düşmanlarını ise endişeye sevk etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Erdoğan’ın aday olmaması adil bir beyan değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hizmetlerinin her türlü övgünün üzerinde olduğunu belirten MHP Lideri, “ Gecesini gündüzüne katarak ülkesine hizmet eden Sayın Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun mimarıdır. Bu vizyonun hayata geçmesi için onun liderliğine ihtiyaç vardır” değerlendirmesinde bulundu.





Açıklamasında Erdoğan’ın adaylıktan çekilme sinyalini doğru bulmadıklarını net bir dille ifade eden Bahçeli, şu uyarıyı yaptı: “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı’nın yolundan caymaya hakkı yoktur. Bu durum ne ülke gerçekleriyle ne de bölgesel-küresel gelişmelerle uyumludur.”

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin daha da kökleşmesi gerektiğini, Cumhur İttifakı’nın ise ülkeyi kriz ve kaos bataklığına sürüklemek isteyen siyaset mühendislerine geçit vermeyeceğini belirtti. Son olarak Erdoğan’ın liderliğinin Türkiye için “olmazsa olmaz” olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sadağından çıkan ok, mutlaka menziline ulaşmalıdır. Onun varlığı, Türkiye’nin geleceği için vazgeçilmezdir” dedi.







