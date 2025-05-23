Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümrükçü İshak Ağa Camii'nin açılışında konuşuyor.
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Ayrıntılar geliyor...
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