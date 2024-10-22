Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti olağanüstü toplanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
DEM Parti MYK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını değerlendirmek için olağanüstü toplantı kararı aldı. Bahçeli grup toplantısında, Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti.
Bahçeli'nin açıklamaları sonrası DEM Parti MYK, son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.
Bahçeli ne demişti?
Bahçeli ne demişti?
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "
Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum; Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız"
ifadelerini kullandı.
DEM'den Bahçeli'ye yanıt: Öcalan çıksın konuşsun, üzerimize düşeni yapalım
DEM'den Bahçeli'ye yanıt: Öcalan çıksın konuşsun, üzerimize düşeni yapalım
Bahçeli’nin “Öcalan TBMM’de konuşsun” çıkışından sonra DEM Parti’den ilk açıklama Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğullar’ndan geldi:
“Tecritin yıllardır kaldırılması için mücadele ediyoruz, Öcalan çıksın konuşsun, ne dediğini görelim, biz de DEM Parti olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız”
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