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Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti olağanüstü toplanıyor

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti olağanüstü toplanıyor

15:5822/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

DEM Parti MYK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını değerlendirmek için olağanüstü toplantı kararı aldı. Bahçeli grup toplantısında, Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti.

Bahçeli'nin açıklamaları sonrası DEM Parti MYK, son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.


Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "
Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum; Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız"
ifadelerini kullandı.



DEM'den Bahçeli'ye yanıt: Öcalan çıksın konuşsun, üzerimize düşeni yapalım

Bahçeli’nin “Öcalan TBMM’de konuşsun” çıkışından sonra DEM Parti’den ilk açıklama Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğullar’ndan geldi:

“Tecritin yıllardır kaldırılması için mücadele ediyoruz, Öcalan çıksın konuşsun, ne dediğini görelim, biz de DEM Parti olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız”


MHP lideri Bahçeli'den DEM'e tarihi çağrı: Terörist elebaşı Meclis'te silah bıraktığını ilan etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili ilk kez konuşan Bahçeli, "Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir" dedi. Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" çağrısında bulundu.



#DEM Parti
#Bahçeli
#MHP

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