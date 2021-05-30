Gündem Bakan Çavuşoğlu Yunan basınına konuştu Sevilla Haritasından vazgeçin
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Yunan basınına konuştu: Sevilla Haritasından vazgeçin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan "To Vima" gazetesine verdiği mülakatta, Yunanistan'ın AB'yi Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınması gerektiğini belirterek "Çözüm bekleyen sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir" dedi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hakimiyet alanını 'adaların' kıta sahanlığı olduğu iddiasıyla hazırlattığı Sevilla Haritası'na da değinen Çavuşoğlu, "Sevilla Haritası'ndan vazgeçilmeli. Türkiye'nin sadece Ege ve Akdeniz kıyılarıyla sınırlı kalacağını düşünmenin Yunan tarafınca yapılan yanlış bir hesap olduğunu yinelemeliyim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Yunan basınına konuştu: Sevilla Haritasından vazgeçin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Batı Trakya’da Celal Bayar Lisesi’ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan "To Vima" gazetesine verdiği mülakatta, Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan Yunanistan ziyareti vesilesiyle iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"KADERİMİZİ BELİRLEMEK ELİMİZDE"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi komşuluk ilişkileri konusunda her zaman iyimser olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "İki komşu olarak aynı coğrafyada yaşamaya mahkumuz. Bu nedenle ilişkimizi çatışma yerine iş birliği ile tanımlamalıyız. Kaderimizi ve ileriye giden yolu belirlemek bizim elimizde" diye konuştu.

"AB'Yİ KOZ OLARAK KULLANMAKTAN KAÇININ"

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın AB bağlamındaki tavırlarına da değinerek, "Yunanistan, AB'yi Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınmalı ve mevcut olumlu ivmeyi benimsemelidir. Çözüm bekleyen sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ORUÇ REİSİN FAALİYETLERİ

Çavuşoğlu, "Oruç Reis"in faaliyetlerini Türkiye kıta sahanlığı içindeki lokasyonlarda yürüttüğünün altını çizerek, "Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların tek taraflı ve maksimalist iddiaları karşısında hem Türkiye'nin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız" dedi.

"YUNANİSTAN SEVILLA HARİTASINDAN VAZGEÇMELİ"

Yunanistan ile herhangi bir tartışmalı konuyu görüşmeye hazır olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Ancak Yunanistan 'Sevilla Haritası'ndan vazgeçmeli. Ne ABD ne de AB, bu haritayı onaylıyor. Türkiye'nin sadece Ege ve Akdeniz kıyılarıyla sınırlı kalacağını düşünmenin Yunan tarafınca yapılan yanlış bir hesap olduğunu yinelemeliyim" ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'i işgal haritası: Yunanistan'ın hazırlattığı Sevilla haritası nedir?
DÜNYA
Doğu Akdeniz'i işgal haritası: Yunanistan'ın hazırlattığı Sevilla haritası nedir?

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyorum
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyorum

Bakan Çavuşoğlu Batı Trakya’da: Müslüman Türk Azınlık müftüleriyle buluştu
DÜNYA
Bakan Çavuşoğlu Batı Trakya’da: Müslüman Türk Azınlık müftüleriyle buluştu
Abone Ol Google News
Hızını alamayıpşoföre de kurşun yağdırdı

Hızını alamayıp
şoföre de kurşun yağdırdı

​Olay cep telefonları görüntülerine yansıdı.
Öldürüpbuzdolabında sakladı!

Öldürüp
buzdolabında sakladı!

​Balıkesir Edremit'te kan donduran cinayet.
Twitter ve Facebooktan Filistin itirafı: Yanlışlıkla oldu deyip suçu algoritmaya attılar

​Ölü sayısı üçe yükseldi

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

Stratejik ürünler artık ithal edilmiyor

Şaşırtan manzara

Şaşırtan manzara

Ağaçlara 'sakatat' asıyorlar.
Korona savaşçıları

Korona savaşçıları

​Dağ taş demeden Kovid-19 testi yapıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.