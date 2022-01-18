Gündem Bakan Dönmezden lise öğrencilerine madencilik dersi En temel kural önce güvenlik
BALIKESİR TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez’den lise öğrencilerine 'madencilik' dersi: En temel kural önce güvenlik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk madencilik lisesi olan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beyaz önlük giyerek derse girdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Dönmez’den lise öğrencilerine madencilik dersi: En temel kural önce güvenlik
Bakan Dönmez, beyaz önlük giyerek derse girdi.

Bakan Dönmez, resmi açılışı için gittiği Balıkesir'deki lisede, açılış sonrası öğrencilerle bir araya geldi.

Beyaz önlük giyen Dönmez, Türkiye'nin ilk madencilik laboratuvarında 10'uncu sınıf öğrencilerine ders verdi.

Dönmez'in öğrencilerle buluşması, sohbet etmesine ilişkin görüntüler Bakan Dönmez'in resmi YouTube hesabından paylaşıldı.

Öğrencileri Türkiye'nin ilk madencilik lisesini tercih ettikleri için tebrik eden Dönmez, okulun tam donanımlı bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

"Madencilikte en temel kural güvenlik"

Madencilikle ilgili bilgilerini öğrencilerle paylaşan Dönmez, "Madencilikte en temel kural önce güvenlik." dedi.

"Sizlerin canı her şeyden önemli" diyen Dönmez, öğrencilere Türkiye'nin maden potansiyeline ilişkin bilgiler aktardı.

Dönmez, madenciliğin taş-toprak olarak görüldüğünün, ancak bu taşın toprağın içinde bir cevher gizli olduğunun altını çizerek, öğrencilere cevhere ulaşmadaki yöntemlerden söz etti.

Kullanılan bütün ürünlerin temelinde madenlerin yattığına işaret eden Dönmez, "Otomobil metal içerikli, cep telefonun içinde silisyum var. Günlük kullandığımız bir çok malzemenin ilk üretim maddeleri sizin çalıştığınız bu sektörün içinden geliyor. Vatandaşa da bunları anlattıkça sektöre olan bakış daha da güzelleşecek." diye konuştu.

Çevreyle uyumlu, insana saygılı madencilik yapılması gerektiğini aktaran Dönmez, bunun modern madenciliğini olmazsa olmazları arasında yer aldığına değindi.

Bakan Dönmez'den öğrencilere madencilik dersi: En temel kural önce güvenlik
OYNAT 05:32
Bakan Dönmez'den öğrencilere madencilik dersi: En temel kural önce güvenlik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk madencilik lisesi olan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beyaz önlük giyerek derse girdi. Dönmez, madencilikle ilgili bilgilerini öğrencilerle paylaşarak, 'Madencilikte en temel kural, önce güvenlik. Sizlerin canı her şeyden önemli. Günlük kullandığımız birçok malzemenin ilk üretim maddeleri sizin çalıştığınız bu sektörün içinden geliyor. Vatandaşa da bunları anlattıkça sektöre olan bakış daha da güzelleşecek' diye konuştu.

Kız öğrenciler daha fazla

Dönmez, dersliklerde işin teorisinin anlatıldığını belirterek, laboratuvarda ise uygulama yapıldığını dile getirdi.

Lisenin Maden Teknoloji Alanı Öğretmeni Muhammet İliş ile sohbet eden Dönmez, "Hocam gördüğüm kadarıyla kız öğrencilerimizin sayısı da fazla." dedi.

İliş'e öğrencilerin durumunu soran Dönmez, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Dönmez öğrencilere seslenerek sözlerini şöyle tamamladı;

"Buna taş diyerek geçmeyin. Buna madenci bakınca renginden, yapısından da gözlem yapabiliyor. Ama asıl sonuçlar laboratuvardan çıkıyor. Düşünün 1 ton taşı alacaksın onu ayrıştıracaksın sonunda 1 gram bile olmayan bir ürün olacak. Zor iş hakikaten."

"Heyecanlandık"

Öğrencilerden Rana Taşkın da Bakan Dönmez'i tahtanın başında ders anlatırken görünce çok heyecanlandığını söyledi.

Elif Naz Şen de Bakan Dönmez'den uygulamalı olarak ders aldıklarını ifade etti. Şen, Dönmez'in açılış konuşmasında lisede okuyan öğrenciler için istihdam sözü aldığını hatırlatarak bu jestinden dolayı Dönmez'e teşekkür etti.

11 milyon liraya mal edildi

Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 34 öğrenci kapasiteli 16 derslik bulunuyor. Yaklaşık 11 milyon liraya mal edilen okulda, 1 milyon liralık bir maliyete ulaşan Türkiye'nin ilk maden laboratuvarı yer alıyor.

Şu anda 134 öğrencinin bulunduğu okul, tam kapasiteye ulaştığında 544 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki 51'inci Ar-Ge merkezinin de bu okula kurulması düşünülüyor.

Türkiye’nin ilk madencilik lisesi Balıkesir'de açıldı
OYNAT 01:03
Türkiye’nin ilk madencilik lisesi Balıkesir'de açıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün açılışına katılığı Türkiye'nin ilk madencilik lisesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez paylaşımında 'Geleceğimize ışık tutacak gençlerin yetişmesinde önemli bir yapı taşı olacak olan okulumuz, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.
Konyaspor-Adana Demirspor | CANLI

Konyaspor-Adana Demirspor | CANLI
Karagümrük-Beşiktaş | CANLI

Karagümrük-Beşiktaş | CANLI
İlişkilerimiz mükemmel seviyede

'İlişkilerimiz mükemmel seviyede'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Toprağa gömülü halde bulundu, sır perdesi böyle aralanacak.
Gaziantep'te unutulmaz penaltı atışı

Gaziantep'te unutulmaz penaltı atışı

​Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

​İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler.

Gözaltına alınan baba-oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da faiz de düşecek.

İstanbul'a kar için saat verildi.

​Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ahmet Çalık kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.