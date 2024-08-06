Bakan Fidan KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
İkili görüşmeyi
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan duyurdu.
#Hakan Fidan
#Ünal Üstel
#Dışişleri Bakanlığı
2 gün önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Ankara'da Rusya-ABD arasında yapılan takas hakkında sorulan soruya "Daha önce de benzer takaslar oldu. Fakat bu en büyüğüydü. Tabi daha fazla bu konuda konuşmaya imkanım yok" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'deki İsrail'in soykırımına dair önemli mesajlar veren Bakan Fidan "Netanyahu kongrede değil sanık sandalyesinde olmalı. Gazze'deki katliama dur denilmezse tüm dünya ağır bedel öder. İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil oluyoruz. Dosyamızı Çarşamba günü teslim edeceğiz" dedi.
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