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Bakan Fidan KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. İkili görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

16:41 - 6/08/2024 Salı
IHA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
İkili görüşmeyi
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan duyurdu.


#Hakan Fidan
#Ünal Üstel
#Dışişleri Bakanlığı
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