Bakan Fidan KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Ankara'da Rusya-ABD arasında yapılan takas hakkında sorulan soruya "Daha önce de benzer takaslar oldu. Fakat bu en büyüğüydü. Tabi daha fazla bu konuda konuşmaya imkanım yok" ifadelerini kullandı.