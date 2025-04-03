Bakan Fidan'dan Brüksel'de mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarını sürdürüyor.Bakan Fidan toplantı marjında, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.