Hakan Fidan yılın ilk NATO toplantısında

2025 yılının ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün Brüksel’de yapılacak. Toplantı, NATO Genel Sekreterliği görevini 1 Ekim’de devralan Mark Rutte’nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı toplantı, NATO’ya mesafeli açıklamalarıyla gündeme gelen yeni ABD yönetimi ile ilk zirve olma özelliği taşıyor. Zirve kapsamında dört oturum düzenlenecek ve küresel güvenlik, savunma iş birliği, NATO’nun rolü ile Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerindeki güvenlik dinamikleri ele alınacak.





KÜLFET PAYLAŞIMI MASAYA YATIRILACAK

Toplantının ilk oturumu, 32 NATO müttefikinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda kolektif savunma, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve NATO’nun Avrupa güvenliğindeki rolü gibi konular ön plana çıkacak. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri ve haziranda Lahey’de düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları değerlendirilecek. Fidan’ın bu oturumda Türkiye’nin güçlü ordusu, gelişmiş savunma sanayii altyapısı ile NATO’ya katkılarını vurgulaması, Türkiye’nin Avrupa güvenliği süreçlerinde doğal aktör olduğu mesajını iletmesi bekleniyor.





NATO-UKRAYNA KONSEYİ TOPLANIYOR

NATO-Ukrayna Konseyi formatında düzenlenecek üçüncü oturumda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas’ın katılımıyla Ukrayna’nın acil ihtiyaçları ve savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Fidan’ın, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha yinelemesi, sürdürülebilir ateşkesin sağlanması için Türkiye’nin sunduğu katkıları aktarması bekleniyor.





AB VE NATO İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLECEK

Yarın gerçekleştirilecek son oturumda, Avrupa Birliği’nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimleri NATO ile ilişkiler bağlamında ele alınacak. AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın bilgilendirme yapacağı oturumda, NATO’nun Avrupa-Atlantik güvenliği için asli rolü vurgulanacak. Fidan’ın Türkiye’nin Avrupa güvenliğine katkısını vurgulaması ve AB’nin savunmasına Türkiye’nin katılımının önemine dikkat çekmesi bekleniyor.





Marco Rubio da geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun göreve geldikten sonraki ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan yazılı açıklamada Rubio’nun, ittifakın güvenlik öncelikleri, savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna’da barış gibi konuların ele alınacağı belirtilen açıklamada, Rubio’nun aynı zamanda Çin tehdidini de gündeme getireceği aktarıldı.



