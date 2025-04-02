Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile temaslarda ilerleme kaydediyoruz

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un toplantıda, Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerine saldırıları durdurma konusunda varılan anlaşmanın uygulanması sürecine dair bilgi verdiğini söyleyerek, bu anlaşmanın uygulanmadığını, Rus enerji unsurlarının saldırılara maruz kaldığını bildirdi.

18 Mart'tan beri anlaşmaya uyuyoruz

Lavrov, Rusya ordusunun, Putin'in Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırı düzenlememe emrine uyduğunu belirterek, “18 Mart'tan itibaren ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan anlaşmaya yüzde 100 uyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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