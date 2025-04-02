ABD ve Japonya ortak füze üretme kararı almıştı: Kuzey Kore'den kınama geldi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Washington ve Tokyo yönetimlerinin AIM-120 tipi orta menzilli füzenin ortak üretimine ilişkin imzaladığı anlaşmaya tepki gösterildi.

İstikrarsızlığı artıracak

Bu adımın, "Asya-Pasifik'teki istikrarsızlığı artıracağı" için kınandığı belirtilen açıklamada, ABD'nin bölge ülkeleriyle savunma alanında yaptığı yeni işbirliklerinin "gittikçe saldırgan" hale geldiği savunuldu. Açıklamada, Pyongyang'ın, "ABD ve müttefiklerinin yarattığı istikrarsız güvenlik ortamına" aktif şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunuldu.

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