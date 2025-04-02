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ABD ve Japonya ortak füze üretme kararı almıştı: Kuzey Kore'den kınama geldi

ABD ve Japonya ortak füze üretme kararı almıştı: Kuzey Kore'den kınama geldi

11:472/04/2025, Çarşamba
AA
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Kuzey Kore, ABD ve Japonya'nın ortak füze üretiminde mutabık kalmasının ardından bu kararı "Asya-Pasifik bölgesindeki istikrarsızlığı artıracağı" gerekçesiyle kınadı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Washington ve Tokyo yönetimlerinin AIM-120 tipi orta menzilli füzenin ortak üretimine ilişkin imzaladığı anlaşmaya tepki gösterildi.

İstikrarsızlığı artıracak

Bu adımın, "Asya-Pasifik'teki istikrarsızlığı artıracağı" için kınandığı belirtilen açıklamada, ABD'nin bölge ülkeleriyle savunma alanında yaptığı yeni işbirliklerinin "gittikçe saldırgan" hale geldiği savunuldu. Açıklamada, Pyongyang'ın, "ABD ve müttefiklerinin yarattığı istikrarsız güvenlik ortamına" aktif şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ilk Asya seyahati kapsamında bulunduğu Japonya'da mevkidaşı Nakatani Gen ile bir araya gelmişti. Bakanlar, AIM-120 tipi orta menzilli hava füzelerinin ortak üretimine erken başlanması ile SM-6 uçaksavar füzeleri üretiminin hızlandırılması konusunda anlaşmıştı.

#ABD
#Japonya
#KINAMA
#Kuzey Kore
#ortak füze üretimi
#Pyongyang

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