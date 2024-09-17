Bakan Göktaş duyurdu: 'Evlilik kredisi' uygulamasına bir il daha eklendi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvuruları için bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruların alındığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruları almaya başlıyoruz. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun"
dedi.
Evlenecek çiftlerin her ikisi de aşağıdaki şartları taşımalıdır:
- •Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- • Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında
- olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
- • 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı
- olmamak,
- • Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması
- ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
- • Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine
- en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
- • Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden
- yararlanmayı taahhüt etmek,
- • Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
- karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.
#Aile ve Gençlik Fonu
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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1 ساعة قبل