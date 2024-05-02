Bakan Güler'den 'dost ülkelere' PKK mesajı: Aklımızla alay etmesinler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü DEAŞ'a karşı diğer bir terör örgütü olan PKK'ya destek veren 'müttefik' ülkelere tepki göstererek, "Aklımızla alay etmesinler." dedi.

Bakan Güler, CNN Türk'te gündeme dair merak edilen soruları cevaplayarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Sürekli operasyon yapacağız"

Terörle mücadelede net mesajlar veren Bakan Güler, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "Terör kaynağında yok edilecek, sürekli operasyon yapacağız. Ve nitekim bu esaslar doğrultusunda devam ediyoruz." dedi.

Açıklamasında Irak ile yapılan görüşmelere de değinen Güler, Bağdat hükümetinin PKK'ya terör örgütü diyemediğini ancak toplantılar sonrasında 'yasaklı örgüt' olarak kabul edildiğini belirterek, "Iraklı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar için de zor bir ortam. Toplantılardan sonra oradaki faaliyetleri daha ciddi yürütüyorlar, bizimle daha koordineli haldeler." dedi.

"Aklımızla alay etmeyin"

Gabar'da 44 bin varil petrolün çıkarılmasının, Hakkari'nin yaylalarında turistlerin ağırlanmasının, burada festival yapılabilmesinin bir mesaj olduğunu kaydeden Bakan Güler, sözde müttefik ancak özde terör örgütlerine desteğini sürdüren ülkelere de net mesajlar verdi.

Söz konusu ülkelerin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında 'bölgesel güç' olarak bahsettikleri terör örgütü PKK'ya desteğini hatırlatan Bakan Güler, "Senin silahlı güç dediğin PKK'nın kendisi. Sen onlar PKK değil diyorsun da, adamlar kendisi öyle demiyor ki. Sen bunlara destek oluyorsan ben bunlara destek oluyorum de. Bizim aklımızla alay etme. Oradaki adam teslim oluyor diyor ki beni Gara'da çok adam kaybedilince beni buraya gönderdiler. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu destekten vazgeçmeleri yapmaları gerekiyor." dedi.

Bakan Güler, DEAŞ ile mücadeleyi en çok yapanın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olduğunu belirterek, "4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti. Siz DEAŞ ile mücadele etmek istiyorsanız biz desteğe hazırısız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert o değil." ifadelerini kullandı.











