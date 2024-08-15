Bakan Güler'den önemli açıklama: Eurofighter uçaklarının temininde sona yaklaşıldı

Türkiye, askeri savunma ve operasyon kapasitesini artırmak için önce 5. nesil savaş uçağı projesi için 12 Temmuz 2022 tarihinde düğmeye bastı ve ABD ile ortak geliştirilecek F35 projesine yedinci uluslararası partner olarak dahil oldu.





Akabinde de Milli Muharip Uçak yani sonradan KAAN da bu yeni hedefin yerel ayağı olarak planladı.





Türkiye'nin F16V teminiyle birlikte hedefi Avrupa Birliği yapımı Eurofighter'ı da envanterine katmak.





Eurofighter savaş uçaklarının temininde Almanlar sorun çıkarıyordu.





Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Güler, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.









"Sanıyorum sona doğru yaklaşıyoruz"





Eurofighter uçaklarının temini sorulan Güler, "Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz." dedi. Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Güler, "Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz, inşallah kısa zamanda sonuçlanabilir diye düşünüyoruz." diye konuştu.





"F16V tedarik süreci olumlu ileriyor"





F-16 tedarik sürecine ilişkin soruya karşılık Güler, "F-16'larla ilgili ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atmadık. 40 tane F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla gelecek mühimmatları istiyoruz. ABD'li dostlarımız şu anda olumlu şekilde bunlar inceliyor, zamanında cevapları veriyorlar. Olumlu devam ediyor." yanıtını verdi.





Eurofighter typhoon özellikleri





Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı.





En belirgin özelliği çeviklik





Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.





2.390 KM HIZ





İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahiptir. Tek ve çift pilotlu versiyonları vardır. Yapabildiği en yüksek hız 2.390 km/s’dir.





Genel özellikler





Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)





Mürettebat: 1





Kanat Açıklığı:10.95 m (35.9 ft





Kanat Açıklığı:5.28 m (17.3 ft)





Kanat Alanı:51.2 m²





Boş Ağırlık:11,000 kg(24.000 lb)





Yüklü ağırlığı: 16.000 kg





Max.Kalkış Ağırlığı:23.500 kg (51.800 lb)





Motor:2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan





Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri





Yakıt kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)





Maksimum hız :





Yüksek Irtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)





Deniz seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)





Menzil:2900 km (1,800 mil)





Servis Yarıçapı:19812 m (65,000 ft [343] [344] )





Tırmanış:315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )





İtme/Ağırlık:1.15





Silahlar





Toplar: 27mm'lik Mauser BK-27 topuna sahiptir





Füzeler: AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM Armiger, AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor, ALARMs, Storm Shadow (AKA "Scalp EG"), Brimstone, Taurus, Penguin





Bombalar: Paveway 2, Paveway 3, Geliştirilmiş Paveway, JDAM











