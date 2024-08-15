|
Gündem

Bakan Güler'den önemli açıklama: Eurofighter uçaklarının temininde sona yaklaşıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Birliği yapımı Eurofighter uçaklarının teminine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sürecin sonuna yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Güler'in bu açıklaması, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini artırma yönündeki çalışmalarında önemli bir adımın yakında tamamlanabileceğini işaret ediyor.

09:55 - 15/08/2024 Perşembe
Diğer
Yaşar Güler
Yaşar Güler

Türkiye, askeri savunma ve operasyon kapasitesini artırmak için önce 5. nesil savaş uçağı projesi için 12 Temmuz 2022 tarihinde düğmeye bastı ve ABD ile ortak geliştirilecek F35 projesine yedinci uluslararası partner olarak dahil oldu.


Akabinde de Milli Muharip Uçak yani sonradan KAAN da bu yeni hedefin yerel ayağı olarak planladı.


Türkiye'nin F16V teminiyle birlikte hedefi Avrupa Birliği yapımı Eurofighter'ı da envanterine katmak.


Eurofighter savaş uçaklarının temininde Almanlar sorun çıkarıyordu.


Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Güler, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Sanıyorum sona doğru yaklaşıyoruz"


Eurofighter uçaklarının temini sorulan Güler, "Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz." dedi. Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Güler, "Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz, inşallah kısa zamanda sonuçlanabilir diye düşünüyoruz." diye konuştu.


"F16V tedarik süreci olumlu ileriyor"


F-16 tedarik sürecine ilişkin soruya karşılık Güler, "F-16'larla ilgili ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atmadık. 40 tane F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla gelecek mühimmatları istiyoruz. ABD'li dostlarımız şu anda olumlu şekilde bunlar inceliyor, zamanında cevapları veriyorlar. Olumlu devam ediyor." yanıtını verdi.


Eurofighter typhoon özellikleri


Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı.


En belirgin özelliği çeviklik


Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.


2.390 KM HIZ


İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahiptir. Tek ve çift pilotlu versiyonları vardır. Yapabildiği en yüksek hız 2.390 km/s’dir.


Genel özellikler


Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)


Mürettebat: 1


Kanat Açıklığı:10.95 m (35.9 ft


Kanat Açıklığı:5.28 m (17.3 ft)


Kanat Alanı:51.2 m²


Boş Ağırlık:11,000 kg(24.000 lb)


Yüklü ağırlığı: 16.000 kg


Max.Kalkış Ağırlığı:23.500 kg (51.800 lb)


Motor:2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan


Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri


Yakıt kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)


Maksimum hız :

Yüksek Irtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)


Deniz seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)


Menzil:2900 km (1,800 mil)


Servis Yarıçapı:19812 m (65,000 ft [343] [344] )


Tırmanış:315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )


İtme/Ağırlık:1.15


Silahlar


Toplar: 27mm'lik Mauser BK-27 topuna sahiptir


Füzeler: AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM Armiger, AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor, ALARMs, Storm Shadow (AKA "Scalp EG"), Brimstone, Taurus, Penguin


Bombalar: Paveway 2, Paveway 3, Geliştirilmiş Paveway, JDAM




#Eurofighter
#yaşar güler
#Almanya
#Türkiye
10 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Canan Karatay'ın zirve formülü: Nefes aldırmayan sıcaklıklara su serpiyor! İçtiğiniz anda vücudun işleyişini değiştiriyor