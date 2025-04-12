Bakan Kurum Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu: İklim değişikliğiyle mücadele için kararlı adımlar attık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF), “Yeni Dönemde İklim Diplomasisi ve Liderlik Paneli”ne katıldı. Bakan Kurum, “İbni Haldun; ‘coğrafya kaderdir’ diyor. Aslında çok isabetli bir cümle kurduğunu yaşayarak görüyoruz. Türkiye; coğrafi kırılganlığını da düşünerek, hangi ülke ne yapıyor, ne hedefi var, ne yapmıyor demeden iklim değişikliği ile mücadele etmeye gayret gösteriyor. Bunun için de ilk şart hiç şüphesiz, kararlı bir yönetim ve duruş. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız bu kararlılığı tüm dünyaya ilan ettiler” dedi.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI: TÜRKİYE’NİN İLERLEMESİNİ DESTEKLEYECEK

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı 7 Ekim 2021 tarihinde onayladığını hatırlatan Bakan Kurum, anlaşmaya taraf olunurken Türkiye’nin iklim kaynaklı krizlerden ekonomi, istihdam ve büyüme alanında daha az etkilenmesinin hedeflendiğini belirtti: Bu onay sürecinde çok ciddi, kıran kırana bir diplomasi süreci yürüttük. Gerek BM nezdinde gerek ilgili bakanlarımızla, muhataplarımızla ülkemizin menfaatlerini elde edebilmek adına bu diplomasi sürecini yürüttük ve belli kazanımlar da elde ettik. Paris İklim Anlaşması’na taraf olurken ülkemizin büyümesine halel getirmeyecek şartla imzaladık. Bu ne demektir? Yani ülkenin ekonomisine, istihdamına, üretimine geleceğine dair bir tehdit oluşturmaması amacıyla bu sözleşmeyi imzalamış olduk. Bu mücadeleyi topyekun vermek durumundayız. Tabii sonuç olarak bu anlaşmayı imzalarken Türkiye'nin sanayide, enerjide ve birçok sektörde yaşadığı ilerlemeyi bu manada engelleyen değil aksine destekleyen bir stratejiyle imza altına aldık. Türkiye'deki yeni teknolojilerin üretimi, buradaki know-how gücümüzün yükselmesini, yeni iş alanlarının oluşmasını, yeni mesleklerin gelişimini, Avrupa’yla olan ticari gücümüzün arttırılması hedefini ortaya koyduk. En önemlisi de yeni ve daha ucuz enerji kaynaklarını arttırmayı hedefliyoruz.

“GENÇLERİMİZİN ÇIKARLARI İÇİN YENİ KAZANIMLAR ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Paris İklim Anlaşması ile Türkiye’nin gençlerine ve geleceğine yönelik ‘çözüm odaklı’ adım attığını ifade eden Bakan Kurum, “Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı’na ilerleyen ülkemizi büyütme hedefindeyiz. Çocuklarımızı da ortak evimiz dünyamıza da hep birlikte hizmet edeceğiz. Türkiye olarak sorunlara gözlerini kapatan değil, doğrudan çözüme odaklanan ve kendi çözümleriyle yine yerelde ve ulusalda mücadele eden bir ülke olmaya gayret gösteriyoruz. Tüm sorunlarda olduğu gibi İklim krizinde de çözüme odaklanıyoruz. Türkiye’nin gençlerimizin, geleceğimizin çıkarlarını düşünen ve gözeten yeni kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz. Buradaki mücadele aslında ülkemizin geleceğine dair bir mücadeledir” diye konuştu.

“TÜRK ÜRETİMİNİN YEŞİL FİNANSMANA ULAŞIMINI SAĞLAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini BM Genel Kurulu’nda ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ anlayışıyla tüm dünyaya ilan ettiğinin altını çizen Bakan Kurum şöyle devam etti:

Türkiye’nin hiçbir tarihi sorumluluğu olmamasına rağmen tarihi bir sorumluluğu alarak gelecek nesillerimiz adına bu kararı verdik. Biz de tüm bakanlıklarımızla birlikte bu işin koordinasyonunu yürütüyoruz. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde tüm dünya bu ekonomik sisteme dönecek. İstese de dönecek istemese de dönecek. Bugün bazı ülkeler farklı tutum ve davranışlar sergileyebilir ama gelinen süreçte, önümüzde bu sorunu yaşayacağımız aşikar. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak değerlendirip, döngüsel ekonomiye geçişi sağlayacağız ve bu sayede de Türk firmalarının, Türk sanayisinin, Türk üretiminin yeşil finansmana ulaşımını sağlayacağız. Yeni, yenilikçi ve temiz enerji arzını sağlayacağız. Yine sürdürülebilir ve akıllı ulaşımı tüm şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. İklim diplomasisinde de çok daha aktif bir şekilde rol almak istiyoruz.

TÜRKİYE’NİN İKLİM KANUNU GELİYOR

Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadeleyi yasal bir çerçeveye kavuşturmak üzere İklim Kanunu’nu hazırladığına vurgu yapan Bakan Kurum , “İlgili tüm bakanlıklarımızla, onların fikirleriyle birlikte taslağımızı Meclisimize gönderdik. Bu ay içerisinde yasalaşmasını bekliyoruz. Yapmış olduğumuz tüm bu faaliyetlere de aslında yasal bir dayanak, yasal bir zemin hazırlamış olacağız” diye konuştu.

“SIFIR ATIK İLE HEDEFİMİZ YÜZDE 60 GERİ KAZANIM”

Konuşmasında Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 2017 yılından bu yana yürütülen Sıfır Atık Projesi’ni anımsatan Bakan Kurum, “7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık projemizdeki kazanım miktarımıza baktığınızda yüzde 35. Hedefimiz yüzde 60’a gelmek. Bunun için de Depozito Yönetim Sistemini önemsiyoruz. İnşallah Sakarya'dan başlamak üzere bu yıl içerisinde tüm ülke geneline yaygınlaştıracağımız ve 2026 yılında artık zorunlu hale gelecek. Bu sistemle atıklarımızı dönüştüreceğiz” dedi. Bakan Kurum, Türkiye’nin tüm bu hedeflerini başarıyla hayata geçireceğinin altını çizerek, “Doğa ve insan kardeşliğini “Benim sadık yarim kara topraktır” diyerek ifade eden Aşık Veysel'in izinden yürümeye devam edeceğiz. ‘Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü’ diyen Yunus Emre'nin sözünü tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, panelde Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti, “ Gazze’deki soykırıma sessiz kalmayacağız. Dünyadaki tüm mazlumlara el uzatmaya devam edeceğiz. İsrail vahşetini her ortamda anlatmaya devam edeceğiz ” diye konuştu.

BAKAN KURUM’UN ANTALYA DİPLOMASİSİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde 3 önemli görüşme de gerçekleştirdi. Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blana ile görüştü. Bakan Kurum, görüşmede Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yaptı. Türkiye’nin COP31 ev sahipliği adaylığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Slovakya’nın, Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak iklim politikalarındaki yapıcı rolü, bu ortak çabalarda büyük bir değer taşımaktadır” dedi.

AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ DOA MAKİNESİNİ İNCELEDİ

Bakan Kurum daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi Muhtar Babayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Türkiye’nin ilk İklim Kanunu’ndan bahseden Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31 adaylığı ile ilgili süreçte de Azerbaycan’ın güçlü desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Kurum ve Babayev görüşmenin ardından forum alanında bulunan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) iade makinesini kullandı. Bakan Kurum, Türkiye'nin hayata geçirdiği Depozito Yönetim Sistemi hakkında Babayev'e bilgi verdi. Bakan Kurum, DOA’nın Sıfır Atık Projesi’ne de önemli katkılar sunacağını ifade etti.

“HEM TEKNİK HEM DE LOJİSTİK OLARAK COP’A EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Bakan Kurum son ikili görüşmesini BM Genel Sekreteri'nin İklim Eylemi ve Adil Geçiş Özel Danışmanı Selwin Hart ile gerçekleştirdi. Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine, ulusal katkı beyanlarına ve uzun dönemli strateji eylem planlarına işaret eden Bakan Kurum, İklim Kanunu’nda bu çerçevede parçaları birleştiren bir bütün olacağına dikkat çekti. Türkiye’nin COP31 adaylık sürecine bu görüşmede de ayrı bir parantez açan Bakan Kurum, “Hem teknik hem de lojistik olarak COP’a ev sahipliği yapmaya tam anlamıyla hazırız. Adaylığımızı, 2053 Net Sıfır vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Küresel güney ile kuzey arasında bir köprü rolü oynayarak, adil geçiş ve iklim adaletine dayalı bir COP organize etme iddiasındayız. Bu adaylığın, özellikle adil geçiş gündeminin merkezde olacağı bir COP için anlamlı bir fırsat sunduğuna inanıyoruz” diye konuştu.







