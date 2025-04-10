Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) desteğinde yapılacak yüksek mahkeme ve millet kütüphanesi temel atma törenine katıldı.





Programda konuşan Bakan Kurum, “Her zaman söylediğimiz bir söz var. ‘Kuzey Kıbrıs’ın haklı davası, bizim milli davamızdır.’ İnanın bu söz, herhangi bir söz değildir. Bu söz, tarihi sorumluluğumuzun ve Kıbrıs Türk’ünün güçlü yarınlarının bir yansımasıdır. Bu yüzden kardeşlerimizle ortak geleceğimizi, yine ortak adımlarla planlıyoruz. Bu irade yeri geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinden Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı izolasyona tepki olarak ortaya çıkıyor. Yeri geldiğinde ise BM Genel Kurulu’nda, tüm dünyaya ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni acilen ve şartsız bir şekilde tanıyın’ çağrısına dönüşmüş oluyor” ifadelerini kullandı.





Bakan Kurum KKTC'de 5 büyük projenin müjdesini verdi Ekonomi / Türkiye Ekonomisi





“KKTC’DE TAPU VE KADASTRO ALANINDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATIYORUZ”

Bakan Kurum, KKTC’de yürütülen çalışmalar ve yeni projeler hakkında şu bilgileri verdi:

KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Cumhuriyet Meclisi Binalarımızı tamamladık. Millet bahçesi ve cami projelerimizi de yıl ortasına kadar tamamlayıp Kıbrıs halkının hizmetine sunacağız. Ben tam da bu aşamada, KKTC’nin geleceğine damga vuracağına inandığım bazı hedeflerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah çok yakında burada tapu ve kadastro alanında yepyeni bir çağ başlatıyoruz. Türkiye’de yıllardır başarıyla uyguladığımız dijital tapu sistemini, Kıbrıs’a taşıyoruz. Vatandaşımızın taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı yapabilmesi için, KKTC Tapu Kadastro Bilgi Sistemi TAKBİS’i 2025 yılının haziran ayı sonuna kadar devreye alıyoruz. Ülkemizde her gün 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Parsel Sorgu sistemini; bu ayın sonunda Kıbrıs’ta da hayata geçiriyoruz. İnşallah bu uygulamayla; Kıbrıs’ta artık herkes, taşınmazlarının bilgilerine cep telefonları ya da bilgisayarları üzerinden kolayca ulaşabilecek.

DİJİTAL ŞEHİR İKİZLERİ PROJESİ KKTC’DE DE HAYATA GEÇECEK

Bakan Kurum, Türkiye’de 2016 yılında başlatılan Dijital Şehir İkizleri projesinin bu ayın sonu itibarıyla KKTC’de de hayata geçirileceğini açıkladı: Bu ay sonunda havalanacak uçaklarımız KKTC’nin 3 boyutlu geleceğini çizmeye başlıyor. Tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkarıyor, şehirlerimizin afetlere karşı hazırlayacak olan her türlü simülasyonu yapacak altyapıyı kuruyoruz.

“ADA’DA METEOROLOJİ RADARIMIZI KURUYORUZ”

Bakan Kurum, KKTC’ye meteoroloji ve atık yönetimi konusunda da destek sağlanacağını duyurdu:

Ada’da meteoroloji radarımızı kuruyor; tüm meteorolojik tahminleri ve erken uyarıları da halkımızın istifadesine sunuyoruz. Yine Kıbrıs’ta devam eden çöp sorununu kardeşlerimizin artık gündeminden tamamen çıkarıyoruz. Bu noktada çok yakında düzenli depolama sistemimize dair adımları beraberce atacak, Sıfır Atık prensibiyle atıkların tamamını bertaraf edeceğiz. Ayrıca, KKTC’ye 30 adet Depozito İade Makinesi kurulumunu da önümüzdeki aylarda yapacağız. Kendi atığını dönüştüren, ekonomisine kazandıran, istihdama, üretime katkı sağlayan bir anlayışı KKTC’ye yerleştirmiş olacağız.





Bakan Kurum KKTC'de 5 büyük projenin müjdesini verdi Ekonomi / Türkiye Ekonomisi





“TOKİ’MİZLE KIBRIS’TA YENİ SOSYAL KONUTLAR YAPACAĞIZ”

Bakan Kurum, KKTC vatandaşlarına TOKİ ile sosyal konut projesi müjdesini de verdi:

Asıl müjdemizi sona sakladım. Beklentinin büyük olduğunu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 3.3 milyon konutu dönüştürmüş, 1.4 milyon sosyal konut üretmiş ve şu an 11 ilimizde asrın felaketinde aynı anda 500 bin konut yapan ülke olarak; bu tecrübemizi Kıbrıslı kardeşlerimiz için de kullanacağız. Bu manada TOKİ’mizle Kıbrıs’ta yeni sosyal konutlar yapacağız. Bu muhteşem projemizi de Sayın Cumhurbaşkanımız mayıs ayındaki ziyaretinde detaylarını sizlerle paylaşacak.

GÜÇLÜ KIBRIS VİZYONUNA KATKI

Bakan Kurum, “Kıbrıs’ta hiçbir çalışmamızı parçalı olarak düşünmüyoruz. Aksine, inşa ettiğimiz her eseri; Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar beyefendinin Güçlü Kıbrıs Vizyonu ekseninde; hükümetimizin yoğun gayretleri neticesinde, bir bütünün parçaları olarak hayata geçiriyoruz” dedi.





KKTC MASTER PLANI KARARLILIKLA UYGULANACAK

Türkiye’nin KKTC Master Planı’nı hayata geçirecek adımların kararlılıkla uyguladığının altını çizen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda, başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla; Kıbrıs Türk halkının gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına alacak KKTC Master Planımızı hayata geçirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu planla inşallah Akdeniz’in en özel cazibe merkezi olacak Kıbrıs’ta ülkenin imarından arazi planlamasına, yeşil alanlarından altyapısına kadar her şeyi düşünen, buradaki istihdamı ve üretimi olabilecek en yüksek noktaya taşıyan bir şehircilik anlayışını hep birlikte ortaya koyacağız. Bu noktada Kıbrıs’ın tarihi derinliğine ve devlet gücüne yaraşır mekanlara kavuşmasını çok önemsiyoruz.

“KIBRIS TÜRK HALKI EN İYİ İMKANLARLA ADALET HİZMETİ ALACAK”

Bakan Kurum, bugün temeli atılan yüksek mahkeme binasıyla ilgili de şunları söyledi:

Yüksek mahkememiz bittiğinde mahkeme salonlarıyla, toplantı ve tören alanlarıyla muhteşem bir eser olacak. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımız çok daha güzel mekanlarda hizmet verecek. Kıbrıs Türk halkı en iyi imkanlarla, en donanımlı mekanlarda adalet hizmeti alacak.





Bakan Kurum KKTC'de 5 büyük projenin müjdesini verdi Ekonomi / Türkiye Ekonomisi





“BİLİME, TARİHE, ECDADA KIYMET VEREN BİR NESİL YETİŞECEK

”Millet kütüphanesinin ise tamamlandığında KKTC’nin güçlü nesillerini yetiştirecek bir ilim merkezi olacağını vurgulayan Bakan Kurum, “Bilime, tarihe, ecdada kıymet veren; milli şuuru yüksek, adalet, merhamet ve şefkat duygusu sağlam bir nesil burada yetişecek. Ada’da yarım asırdan fazla süredir adalet mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkına destek vermeye, kardeşlerimizle ekmeğimizi, suyumuzu, geleceğimizi paylaşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YAPIMI TAMAMLANAN KÜLLİYEDE İNCELEME

Bakan Kurum, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nca düzenlenen “Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni”ne de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Kurum daha sonra TOKİ tarafından yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde incelemelerde bulundu. Türkiye heyetine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki bürokratlar eşlik etti.



