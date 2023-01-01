Bakan Soylu terörün maliyetini açıkladı: 3 trilyon 722 milyar TL

Türkiye, terör belası ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Kahraman askerlerin yıllardır süren terör mücadelesi kapsamında verilen manevi kayıplar paha biçilemezken, maddi kayıpların maliyeti ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEM Şube Müdürlükleri Değerlendirme Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Terörün hesaplanabilir maliyeti hakkında konuşan Süleyman Soylu, 1984-2019 yılları arasında, uzman akademisyenler ve İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı'nın yürüttüğü bilimsel sonuçlarını açıkladı.

Süleyman Soylu, bu süre zarfında teröre harcanan paranın, bu mücadele olmasaydı nerelerde değerlendirilebileceğini belirtti.





Terörün hesaplanabilir maliyeti 3 trilyon 722 milyar

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları; Müsade ederseniz bu terörün maliyeti konusunda alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir grubun yaklaşık 1.5 yılı aşkın bir çalışma sonucu elde ettiği ve bizim İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışmanın, birtakım bilimsel sonuçlarını paylaşmak isterim. Bu çalışmanın neticesine göre, 1984-2019 tarihleri arasında cari fiyatlarla terörün hesaplanabilir toplam maliyeti 3 trilyon 722 milyar lira olarak hesaplanmıştır. PKK ‘dan kaynaklı terörün hesaplanabilir yaklaşık maliyeti ise 3 trilyon 423 milyar liradır. Niye hesaplanabilir diye ifade ediyoruz? Çünkü silahın zırhlı aracın, karakolların hesabını yapabiliyoruz ama şehit düşen bir evladımıza elbette bir hesap yapabilmemiz mümkün değildir.

Terör maliyeti ile neler yapılabilirdi

Bir diğer yandan Bakan Soylu, bu rakamın binlerce şehir hastanesi, binlerce okul ve daha nicelerinin yapılabileceğini vurguladı.