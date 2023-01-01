Bakan Soylu terörün maliyetini açıkladı: 3 trilyon 722 milyar TL

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Bakan Soylu, terörle mücadele için 3 trilyon 722 milyar liranın harcandığını açıkladı.
Türkiye, terör belası ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Kahraman askerlerin yıllardır süren terör mücadelesi kapsamında verilen manevi kayıplar paha biçilemezken, maddi kayıpların maliyeti ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEM Şube Müdürlükleri Değerlendirme Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Terörün hesaplanabilir maliyeti hakkında konuşan Süleyman Soylu, 1984-2019 yılları arasında, uzman akademisyenler ve İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı'nın yürüttüğü bilimsel sonuçlarını açıkladı.
İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları; Müsade ederseniz bu terörün maliyeti konusunda alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir grubun yaklaşık 1.5 yılı aşkın bir çalışma sonucu elde ettiği ve bizim İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışmanın, birtakım bilimsel sonuçlarını paylaşmak isterim. Bu çalışmanın neticesine göre, 1984-2019 tarihleri arasında cari fiyatlarla terörün hesaplanabilir toplam maliyeti 3 trilyon 722 milyar lira olarak hesaplanmıştır. PKK ‘dan kaynaklı terörün hesaplanabilir yaklaşık maliyeti ise 3 trilyon 423 milyar liradır. Niye hesaplanabilir diye ifade ediyoruz? Çünkü silahın zırhlı aracın, karakolların hesabını yapabiliyoruz ama şehit düşen bir evladımıza elbette bir hesap yapabilmemiz mümkün değildir.
Bir diğer yandan Bakan Soylu, bu rakamın binlerce şehir hastanesi, binlerce okul ve daha nicelerinin yapılabileceğini vurguladı.
Süleyman Soylu, şu ifadelerle devam etti; "Öte yandan bu çalışmanın sonuçlarından çıkan özet şudur; Terör olmasaydı, bu parasal maliyetle tahmini olarak 100 adet istanbul 3’üncü köprüsü, 100 adet ölçekli barajlar, 100 bin km hızlı tren demiryolu, 100 bin km yol, bin adet hidroelektrik santrali, bin adet orta ölçekli uluslararası havalimanı, bin adet bin yataklı şehir hastanesi, bin adet 100 yataklı hastane, bin adet bin kişilik kütüphane, bin adet 24 derslikli okul. Bugün hepsi bir arada yapılabilirdi."