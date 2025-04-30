Bakan Tekin açıkladı: İstanbul'da depremden sonra 3'ü tarihi 4 okul boşaltıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Detaylı araştırma yaptığımızda, 3'ü tarihi okul, birisi de FETÖ'den devralınan olmak üzere toplam 4 okulumuz deprem açısından, güvenlik açısından riskli bulundu ve okullarımızı boşalttık. Onun dışındaki okullarımızda herhangi bir sorun yok" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İstanbul'da yaşanan depremin ardından okullardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, depremin hemen ardından bütün Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürleri, İstanbul genelinde görevlendirdiklerini söyledi.
Depremin yaşandığı gün ve akşamında yaklaşık 100 bin kişiyi okullarda misafir ettiklerini, rehberlik ve psikolojik destek çalışmaları yaptıklarını belirten Tekin, bu hafta başı itibarıyla da İstanbul'daki okullarda afet ve acil durum farkındalık eğitimi verildiğini kaydetti.