Bakan Tekin açıkladı: İstanbul'da depremden sonra 3'ü tarihi 4 okul boşaltıldı

"Detaylı araştırma yaptığımızda, 3'ü tarihi okul, birisi de FETÖ'den devralınan olmak üzere toplam 4 okulumuz deprem açısından, güvenlik açısından riskli bulundu ve okullarımızı boşalttık. Onun dışındaki okullarımızda herhangi bir sorun yok"