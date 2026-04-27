Bakan Tekin, Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang ile görüştü

Bakan Tekin, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Tekin, iki ülke arasında çok yakın, bir o kadar da geliştirilebilecek bir ilişki ağı olduğunu, buraya odaklanmaları gerektiğini söyledi. Eğitim alanındaki iş birliğini geliştirebilecek her türlü davete açık olduklarını belirten Tekin, "Karşılıklı olarak hükümet burslarından eğitim ve öğretim teknolojilerine kadar, mesleki teknik eğitimden öğretmenlerin eğitimine kadar birçok alanda iş birliği yapmak isteriz" dedi.

'Eğitimden yola çıkmamız gerekiyor'

Ekonomik iş birliğini geliştirme noktasında iki ülke liderlerinin samimi bir çabası olduğunu kaydeden Bakan Tekin, "Bunların başarılı olması için başlangıç noktası olarak eğitimden yola çıkmamız gerekiyor" dedi.

Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi olarak başlamasının 55. yılı olduğuna ancak iki ülke arasında binlerce yıllık bir ilişki bulunduğuna işaret eden Tekin, “Bu köklü ilişkileri geliştirmek için çok küçük bir çaba bile yeterli olabilir. 55. yılı da bu anlamda bir imkân olarak değerlendirebiliriz. Biz, Çin'le eğitim alanında daha yakın bir iş birliğini kurgulamak için hazırız" diye konuştu.

Wang, Tekin'i Çin'deki zirveye davet etti

Çinli Bakan Wang da Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ekonomi olduğuna işaret etti. Devlet Başkanları düzeyindeki diplomatik temaslar sayesinde dostane ikili ilişkilerin yeni bir noktaya taşındığını ifade eden Wang, Çin ile Avrupa ve Çin ile Türkistan arasında Türkiye'nin kilit rolü oynadığını belirtti. Wang, ikili ekonomik ilişkilerden halklar arasındaki iletişime kadar iyi ilişkilerin günden güne arttığını vurguladı.