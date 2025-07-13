Bakan Tunç: Yargı 15 Temmuz'da milli iradeye sahip çıktı

Tunç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılında değerlendirmede bulundu.





Türk demokrasi tarihini "darbeler tarihi" olarak nitelendiren Tunç, AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını vurguladı.





Darbeci, vesayetçi anlayışın AK Parti'nin iktidara gelmesi sonrasında da boş durmadığını, AK Parti'nin 2001 ve 2008'de kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Tunç, süreç içerisinde "27 Nisan e-muhtırası", "MİT krizi", "Gezi Parkı olayları", "FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsü" ve "terör saldırılarının" yaşandığını hatırlattı.





Bu olaylarla adeta 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin taşlarının birer birer döşendiğini vurgulayan Tunç, darbecilerin o gece milletin silahlarını, millete doğrulttuğunu söyledi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın meydanlara indiğini anlatan Tunç, "Millet o gece iradesine sahip çıktı. Sokaklara, meydanlara indi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir görüntülü mesajı milletimizin meydanlara inmesi için yetti." ifadelerini kullandı.





"YARGI, 15 TEMMUZ'DA MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKTI"





Bakan Tunç, milletin adeta darbecilere darbe yaptığını vurgulayarak, "O gece millet meydanlarda darbecilerle mücadele ederken, şehit ve gaziler verirken, Türk yargısı da evlerinde beklemedi. Cumhuriyet savcılarımız, hakimlerimiz adliyelere koştular. Darbecilere karşı gözaltı kararları alındı, yakalama kararları çıkarıldı. Darbecilerle hukuk önünde de bir mücadele başladı. Türk yargısının vesayetçi, darbeci anlayıştan arındığının ispatıdır 15 Temmuz'da yargının millet iradesine sahip çıkması." diye konuştu.





Yargının, 27 Mayıs darbesi, 12 Eylül darbesi ve 28 Şubat postmodern darbesinde milletin hakkını, hukukunu savunmadığını, darbecilere destek olduğunu aktaran Tunç, "15 Temmuz'da Türk yargısı ne yaptı? 27 Mayıs'taki, 12 Eylül'deki, 28 Şubat'taki gibi davranmadı. 15 Temmuz'da milli iradeye sahip çıktı, insan haklarına sahip çıktı, hukuka sahip çıktı. Gördük ki bu yargı mensupları milletin yargısı. Yargı milletin arka bahçesi, birilerinin arka bahçesi değil." değerlendirmelerinde bulundu.





FETÖ SORUŞTURMALARI





Darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgiler veren Tunç, örgütle irtibatı veya iltisakı olan 127 bin kişinin kamudan ihraç edildiğini bildirdi.





İhraçlarla ilgili Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulduğunu anımsatan Tunç, başvuruda bulunan yaklaşık 20 bin kişinin görevine iade edildiğini, ayrıca hak arama yollarının sonuna kadar açıldığını söyledi.





Tunç, yargı teşkilatının ceza soruşturmalarıyla ilgili de hassas bir süreç yönettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:





"289 fiili darbe davası açılmıştı. 289 fiili darbe dosyasında tamamen karar verildi. Burada 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bunlar bizzat 15 Temmuz gecesi eline silah aldığı, millete bu silahları doğrulttuğu, helikopter kullandığı, tank kullandığı, silah kullandığı tespit edilen kişiler. Bu 4 bin 891 kişinin 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yine 1366'sı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1891'i de farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırıldılar. 2 bin 870 kişi de beraat kararı verildi. 'Erler de mahkum edildi', 'yargılama hataları da oldu' şeklinde eleştiriler var. Bakın 2 bin 870 kişi fiili darbeye katıldığı gerekçesiyle yargılanıp beraat etti. Burada yargımız tüm delilleriyle, görüntüleriyle, tanıklarıyla kılı kırk yararak bir hassasiyet göstermeye çalışıyor."





Bu süreçte yargının da FETÖ'den arındırıldığını anlatan Tunç, "4 bin 6 yargı mensubu adalet teşkilatından ihraç edildi. Cezaevlerinde 11 bin 85 FETÖ'den hükümlü ve hükümözlü, 555 de tutuklu var." dedi.





Tunç, hakkında dava açılan 24 bin kişinin yargılanmasının, 58 bin şüphelinin de soruşturmasının sürdüğünü ifade etti.









"FETÖ DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDEN BİR ÖRGÜT"





Bakan Tunç, FETÖ'nün milletin dini duygularını istismar ederek, gençlerini kandırarak devletin hassas kurumlarını ele geçirmeye çalışan bir örgüt olduğunu dile getirdi.





FETÖ konusunda uyanık olunması gerektiğine işaret eden Tunç, "Dolayısıyla burada hep teyakkuzda olmak, bunların tekrar ortaya çıkmaması için gerekli her türlü tedbiri almak, bundan sonra bu tür karanlık geceleri bir daha yaşamamak için her türlü tedbiri almak gerekir. Bu konuda özellikle yargımız hassas." görüşünü paylaştı.

FETÖ ile ilgili ihbar ya da yeni bir delil söz konusu olduğunda yargının hassas davrandığını belirten Tunç, "Milletimizin hakkını, hukukunu korumak, milli iradeye her zaman sahip çıkma anlamında Türk yargısının 15 Temmuz'daki kahramanlığını unutmak mümkün değil." ifadesini kullandı.





"BU MİLLET YENİ BİR ANAYASAYI HAK EDİYOR"





Adalet Bakanı Tunç, darbeleri unutmayacaklarını, gençlere de bu karanlık girişimleri anlatmaya devam edeceklerine işaret ederek, "Çocuklarımız, gençlerimiz nasıl bir mücadelenin içerisinden gelindiğini sürekli hatırlamaları lazım ki aynı tehlikeyle bir daha karşılaşmayalım, aynı karanlık girişimlerle bir daha karşılaşılmasın." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin darbeci vesayetçi anlayışın sonlandırılması noktasında büyük mesafe aldığına dikkati çeken Tunç, bunun yeterli olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Anayasa'daki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik çok büyük ilerleme sağladık. Bu yeter mi? Elbette ki yetmez. Çünkü darbecilerin yazdığı bir Anayasa ile yönetiliyoruz. Sadece darbecilerin yazmış olması bile Anayasa'yı değiştirmek için geçerli bir sebeptir. Anayasa'mızda elde edilen kazanımları muhafaza ederek, daha ileriye taşıyarak Türkiye'miz, bu millet yeni bir anayasayı hak ediyor. Demokratik, sivil, katılımcı, darbelere geçit vermeyen, muhtıracılara, vesayetçi anlayışa hiç geçit vermeyen bir anayasa ve mevzuatla Türkiye Yüzyılına başlamamız gerekiyor."







