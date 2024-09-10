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Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Tüm deliller titizlikle inceleniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç; "Kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır" dedi.

17:44 - 10/09/2024 Salı
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç resmi X hesabı üzerinden Narin Güran cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı;

"Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir.


Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir. Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır. Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir.


"Adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır"

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın! Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır"


Narin evde bir şey mi gördü? Arka koltuktaki gizem ve yeşil tülbent muamması: İşte Narin'in neden öldürüldüğüyle ilgili 4 şüphe

Türkiye, 8 yaşındaki Narin'in canice öldürülmesiyle yasa boğuldu. Vahşi cinayete dair yeni bilgiler gün ışığına çıktıkça kördüğüm de çözülmeye başlıyor. Sıva ustası Nevzat Bahtiyar'ın amca Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" diyerek cinayeti itiraf etti. Narin'in amcası Salim Güran tutuklu, çok sayıda şüphelinin ise çapraz sorgusu sürüyor. Ekiplerin, Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde durduğu değerlendiriliyor. Öte yandan soruşturmada 'kara kutu' olarak değerlendirilen Narin'in annesinin çapraz sorgudaki yeşil tülbentle ilgili verdiği cevap soru işaretlerine neden oldu. Narin'in neden öldürüldüğüyle ilgili 4 kritik iddia ise soruşturmanın temelini oluşturuyor.


#Adalet Bakanlığı
#Narin Güran
#Yılmaz Tunç
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