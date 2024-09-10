Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Tüm deliller titizlikle inceleniyor

Türkiye, 8 yaşındaki Narin'in canice öldürülmesiyle yasa boğuldu. Vahşi cinayete dair yeni bilgiler gün ışığına çıktıkça kördüğüm de çözülmeye başlıyor. Sıva ustası Nevzat Bahtiyar'ın amca Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" diyerek cinayeti itiraf etti. Narin'in amcası Salim Güran tutuklu, çok sayıda şüphelinin ise çapraz sorgusu sürüyor. Ekiplerin, Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde durduğu değerlendiriliyor. Öte yandan soruşturmada 'kara kutu' olarak değerlendirilen Narin'in annesinin çapraz sorgudaki yeşil tülbentle ilgili verdiği cevap soru işaretlerine neden oldu. Narin'in neden öldürüldüğüyle ilgili 4 kritik iddia ise soruşturmanın temelini oluşturuyor.