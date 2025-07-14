Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos konuşması milat oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

15 Temmuz'da Türk milleti demokrasi dersi verdi. Meclis'te bombalanan yerler adeta bir savaşı andırıyordu. Yaralanan milletvekillerimiz de oldu.





Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bomba atıldı, 43 şehidimiz oldu. Bugün Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak onlar sayesinde konuşuyoruz





Milletimiz canı pahasına müdahale etti. O geceki kahramanlık milletin zaferi ile sonuçlandı.





Yargıda FETÖ temizliği hızlı oldu. Türkiye 15 Temmuz'da demokrasi mücadelesi verirken dünya FETÖ konusunda çifte standart uyguluyor.





Terörsüz Türkiye süreci kolay olmadı. Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos konuşması milat oldu. Bu süreci istemeyenler de vardı.





CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar

Belediyelere yönelik soruşturmalarda yargı bağımsız ve tarafsız şekilde devrede.

Belediyelerle ilgili soruşturmalar başladığı andan itibaren CHP liderinin soruşturma sonucunu beklemesi lazım. Yargı mensuplarını tehdit ederek bir yere varamazsınız. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz. Yargı karar verinceye kadar herkes suçsuzdur ama siz soruşturmalara yönelik bir kara propaganda yaparsanız kendinize de zarar verirsiniz.





Minguzzi davası

Sayın Cumhurbaşkanımız da aileyi kabul etti ve sürecin takip edilmesi hakkında talimatları oldu. Mahkeme hakimi değişti, duruşmalar sürüyor.



