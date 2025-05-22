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Bakan Uraloğlu'nun Çin temasları devam ediyor

Bakan Uraloğlu'nun Çin temasları devam ediyor

12:5522/05/2025, Perşembe
DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çin'deki temasları kapsamında Huawei'in 5G üretim tesisini ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çin'deki temasları kapsamında Huawei'in 5G üretim tesisini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Huawei'in 5G üretim tesisini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'deki temasları kapsamında Huawei'in 5G üretim tesisine ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni nesil teknolojilerin yükseldiği bir merkezde, Huawei'in Dongguan'da bulunan 5G üretim tesisinde dijital altyapılar ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine kapsamlı incelemelerde bulunduk. Ziyaret sırasında, Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ve ekibiyle verimli istişareler gerçekleştirdik. Türkiye olarak, ulaştırma ve iletişim altyapılarımızı yenilikçi teknolojilerle güçlendirmeye, uluslararası iş birliklerini derinleştirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.




#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
#5G üretim tesisi
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