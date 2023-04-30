Bakan Yanık'tan LGBT tepkisi: Eşcinsel lobiyle mücadele etmek zorundayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir soru üzerine, Bakanlık taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 kişi alacaklarını bildirdi. Yanık, başvuruları 8 Mayıs'a kadar devam edecek alımların sadece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını, alımlarda mülakat sisteminin uygulanmayacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir soru üzerine, Bakanlık taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 kişi alacaklarını bildirdi. Yanık, başvuruları 8 Mayıs'a kadar devam edecek alımların sadece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını, alımlarda mülakat sisteminin uygulanmayacağını açıkladı.

"Maalesef son 50 yılda dünyada, ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa merkezli olmak üzere eşcinsel lobilerinin çok sistematik bir yol alışları söz konusu. Son geldiğimiz noktada bu lobinin asıl büyük talebi, aile kavramının içerisine dahil olmak. Bu lobilerin arkasında çok ciddi bir finansal destek var. Korkunç para yatırılıyor. Dünyada pek çok noktayı bu anlamda zorlayan bir lobiyle, akımla karşı karşıyayız. Dünyada maalesef eşcinsel lobilerinin kadın hakları mücadelesini de sabote ederek aldıkları mesafe var. Türkiye olarak ailemizi, insanımızı, son kertede aile kavramının içerisine dahil olmaya çalışan bu yapıyla mücadele etmeyi önemsiyoruz, mücadele etmeyi zorunlu görüyoruz."