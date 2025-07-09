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Bandırma Belediyesi'nden sokak hayvanlarına doğal yaşam alanı

Bandırma Belediyesi'nden sokak hayvanlarına doğal yaşam alanı

15:399/07/2025, Çarşamba
IHA
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Bandırma Belediyesi'nden sokak hayvanlarına doğal yaşam alanı
Bandırma Belediyesi'nden sokak hayvanlarına doğal yaşam alanı

Bandırma Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla doğal yaşam alanları oluşturuyor.

Belediyeye ait şantiye alanındaki marangozhanede üretilen kedi ve köpek kulübeleri, belediye ekiplerince belirlenen alanlara yerleştirilmeye başlandı. Hava şartlarına dayanıklı ve doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan kulübelerin, sahipsiz hayvanların güvenli bir şekilde barınmalarını sağlaması hedefleniyor.


Bandırma Belediyesi yetkilileri, yürütülen çalışmayla sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesinin amaçlandığını belirterek, "Sokak hayvanlarının yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. Oluşturduğumuz alanlar, onların hem barınabileceği hem de doğayla iç içe yaşayabileceği bir ortam sunacak" ifadelerini kullandı.




#Bandırma
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