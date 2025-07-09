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Edirne'de 30 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı

Edirne'de 30 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı

15:049/07/2025, Çarşamba
IHA
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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday tarlası kül oldu.

Meriç'e bağlı Rahmanca köyü yakınlarındaki biçilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köy halkı, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylüler de traktörleriyle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday tarlası kül oldu.



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