Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK hedeflerine hava saldırısı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
denildi.
Açıklamada, "Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
#MSB
#Suriye
#Barış Pınarı bölgesi