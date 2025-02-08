Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Geçit vermedik, vermeyeceğiz! 🇹🇷



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir… pic.twitter.com/PgAyc35SmW