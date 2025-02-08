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Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:188/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK hedeflerine hava saldırısı düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava saldırısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
denildi.

Açıklamada, "Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.


#MSB
#Suriye
#Barış Pınarı bölgesi

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