Başıboş köpekleri toplamayıp besliyorlar

Sokakların başıboş köpeklerden arındırılması için çıkan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na rağmen pek çok belediye ve kamu kurumları sokaklarda besleme yapmaya devam ediyor. Pek çok belediye sokak sokak dolaşarak hayvanları beslerken, bu durumu marifetmiş gibi sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

ISRARLA TOPLAMIYORLAR

Başıboş köpekleri toplamak görev ve sorumluluğunun yerel yönetimler yani ilçe belediye, büyükşehir belediye ve İl Özel İdarelerine ait olduğunu ifade eden Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, “Aradan geçen 6 aylık süreçte birkaç istisna dışında yerel yönetimler ısrarla toplama yapmadığı gibi kanunun uygulanmasını sağlamak ve denetimle görevli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de aktif çalışmaları olmadı” dedi. Kızı Mahra'yı köpek terörüne kurban veren Pınar, “Geçtiğimiz süreçte belediyelerin köpek toplamak yerine övdüklerini, her yere yem döktüklerini, hiç köpek toplamadıklarını gördük” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Kanuna rağmen pek çok köpek saldırısı olayının yaşandığını hatırlatan Pınar, “Bu ölümler ve insan onuruna aykırı uygulamalar karşısında neyin mücadelesini vereceğiz. Gelinen noktada mağdurlara, görevini yapmayan her idareciyi savcılıklara şikâyet etmeleri gerektiğini belirtiyoruz” diye konuştu.

BELEDİYELER YARIŞTA

Son düzenlemelerle belediye veya herhangi bir kurumun sokak hayvanlarını sokakta ya da doğada beslemesinin söz konusu olamayacağını söyleyen Avukat Aslıhan Ergün Ercan, “Ancak burada belediyeler adeta yarış halinde. Sokakta başıboş köpekleri en iyi ben besliyorum, en çok ben besliyorum yarışı var. Bu durumu yaşanan onca acıya rağmen milletin gözüne sokmanın sebebi nedir?” şeklinde konuştu.

SUÇ İŞLİYORLAR

Belediyelerin toplaması gereken köpekleri besleyerek çeteleşme, alan belirleme gibi sonuçlara yol açtığını vurgulayan Ercan, bu durumun görevi kötüye kullanma anlamına geldiğini söyledi. Ercan, yapılan uygulamaların tehlike suçuna davetiye çıkardığını da vurguladı.

Furkan Gündoğdu

Köpekten kaçarken uçuruma düştü

Ordu'da 17 Ocak sabahı evden çıkan ve 3 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Furkan Gündoğdu, dere yatağında ağır yaralı bulundu. Gündoğdu'nun annesi Durdiye Yıldız, “Furkan'ın yüzde 80 zihinsel engeli bulunuyor. Bu yüzden ağabeyi ve ben onu hep gözümüzün önünde tutuyorduk. Yalnız başına dışarıya pek yollamıyorduk. O da zaten evde oturmayı severdi, kaybolduğu gün evden biraz fazla uzaklaşmış. Karanlıkta sokak köpekleri kovalayınca panikle kaçarken, uçurumdan dereye düşmüş. Oğlum şu an yoğun bakımda” diye konuştu.

Kafasından yaralandı

Diyarbakır’da başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayan 5 yaşındaki D.F., kafasından yaralandı. 112'ye yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan İstanbul Esenyurt'ta da bir kadının beslediği çok sayıda sokak köpeği, yoldan geçenlere saldırdı. Köpeklerin saldırısından kaçarken yaralanan Selahattin Büyük, "Bir ben değil ama bu köpekler herkese saldırıyor. Önlem alınması için burada da Hakkari'deki kızımız gibi birinin ölmesi mi lazım" dedi.







