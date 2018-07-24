Erdoğan: Türk milleti asker bir millettir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

"Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde biz, yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Bu millet asker bir millettir ve onun ruhundaki o hassasiyeti, o inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve taktiki olarak verebileceğimiz hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNDEM Hulusi Akar'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

"Tüm devletleri İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum"

Erdoğan, Yahudi Ulus Devlet Kanunu ile ilgili de, "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır" diyerek, "İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hitlerin, ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin, bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır" diye konuştu.

"Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar olacak"

Erdoğan, "Buradan uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır" dedi.