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Bataklığa saplanan koyunu ekipler kurtardı

Bataklığa saplanan koyunu ekipler kurtardı

14:3625/04/2025, Cuma
IHA
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Ekipler, küçükbaş hayvanı saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.
Ekipler, küçükbaş hayvanı saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

Erzurum'da itfaiye ekipleri ihbar üzerine bataklığa saplanan koyunu kurtardı.

Erzurum-Pasinler ilçesi Paşapınarı mevkiinde bir koyun sürüden ayrılarak çevrede bulunan bataklığa saplandı. Sahibinin uzun uğraşlar sonucu bir türlü yerinden çıkarılamayan hayvan, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından uzun bir uğraş sonucu kurtarıldı. Erzurum Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, küçükbaş hayvanı saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.




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