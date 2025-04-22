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Sokak köpekleri sürüye saldırdı: 7 koyun telef oldu

Sokak köpekleri sürüye saldırdı: 7 koyun telef oldu

17:2322/04/2025, Salı
DHA
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Koyun sahibi kendisini zor kurtardığını söyledi.
Koyun sahibi kendisini zor kurtardığını söyledi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sokak köpekleri, bahçeye bırakılan sürüye saldırısında 7 koyun telef oldu.

Domaniç ilçesinde esnaf İsmail Yıldızhan'a ait bahçede bakılan 15 koyuna, gece yarısı gelen sokak köpekleri saldırdı. Koyunlardan 7'si telef oldu, Yıldızhan ve oğlu köpekleri sopalarla uzaklaştırdı. Komşularının aramasıyla olaydan haberdar olduğunu ifade eden İsmail Yıldızhan, “Oğlum koyunlara merak sardı, ben de aldım. Büyütüp, besledik. Gece yarısı komşular aradı, koşarak geldik. 15-20 köpek bahçe içinde koyunlarımızı parçalıyordu. Sopalarla zorla koyunlarımızı kurtardık. Bize de saldırdılar.” dedi



#Kütahya
#sokak köpeği
#Koyun Sürüsü
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