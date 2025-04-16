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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın sokağa çıkamıyor: 'Canımı zor kurtardım'

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın sokağa çıkamıyor: 'Canımı zor kurtardım'

10:1416/04/2025, Çarşamba
AA
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Zekiye Atmış, korku dolu anları anlattı.
Zekiye Atmış, korku dolu anları anlattı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Zekiye Atmış, yaşadığı korku dolu anlar sonrası korkusundan sokağa çıkamıyor. Bacağından yaralanan Atmış, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istediğini söyledi.

Hatay'ın Arsuz Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde 45 yaşındaki Zekiye Atmış, 11 Nisan'da işten çıktığı esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Vatandaşlar tarafından kurtarılan Atmış, sağ dizinden ve sol baldırından yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesine götürülen Atmış, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavisinin ardından evine getirilen Zekiye Atmış, aradan 5 gün geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirtti.

"Canımı zor kurtardım"

Sahipsiz üç köpeğin saldırısına uğradığını anlatan Atmış,
"Canımı zor kurtardım. Pantolonumu paramparça yaptılar. Bağırmamla duyarlı insanlarımız koştu, beni hastaneye yetiştirdiler. Çok şükür dikiş olmadı ama çok acı çektim. Vatandaşlar olmasaydı şimdi yaşamayabilirdim"
diye konuştu.

Atmış, sahipsiz köpekler nedeniyle dışarı çıkarken korktuğunu dile getirdi.

"Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum"

Yetkililerden sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını isteyen Atmış, şöyle devam etti:

"Dün hastaneden çıktığımda kaldırımda köpek gördüğüm için beni korku sardı, hemen eczaneye koştum. Bu psikolojiyle ne zamana kadar böyle yaşayacağım. Tüm yetkililerden bu köpeklerin toplatılmasını istiyorum"


#Hatay
#sahipsiz köpek
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