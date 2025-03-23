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Şanlıurfa'da sahipsiz köpek saldırısı: Yaralılar var

Şanlıurfa'da sahipsiz köpek saldırısı: Yaralılar var

16:4423/03/2025, Pazar
AA
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Şanlıurfa'da iki kişinn yaralandığı köpek saldırılarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da iki kişinn yaralandığı köpek saldırılarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da iki farklı ilçede meydana gelen sahipsiz köpek saldırılarında iki kişi yaralandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şanlıurfa Valiliği, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Birecik ilçelerinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Birecik ilçesi Akarçay Mahallesi'nde ve Eyyübiye ilçesi Mutlukaya Mahallesi'nde 2 kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri ve aşılama işlemleri gerçekleştirilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Her iki olayla ilgili adli soruşturmanın yanı sıra ayrıca valiliğimiz tarafından idari inceleme ve araştırma başlatılmıştır."



#Sahipsiz Köpek
#saldırı
#Şanlıurfa

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