Şanlıurfa ve Konya'da aile katliamı

Şanlıurfa'da iki kızını öldüren anne daha sonra intihar etti. Acı olay dün 14.00 sıralarında Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 7’nci katından silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, yakın zamanda eşinden boşanan anne Serap Yamaca (35) ile kızları İsmet Ada (14) ve Nida Yamaca’yı (8) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı İsmet Ada’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nida Yamaca ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CESETLER ADLİ TIP'TA

Yapılan incelemelerde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi işlem görevlisi olduğu öğrenilen Serap Yamaca’nın, kızı Nida’yı taktığı seruma ilaç katarak, diğer kızı İsmet Ada’yı ise silahla vurup öldürdüğü tespit edildi. Annenin daha sonra da intihar ettiği belirlendi. Olayın detaylarının, yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Dehşeti komşuların ihbarı ortaya çıkardı

Konya’da aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri evde baba Nurettin (50), anne Canfeda (51), çocukları Ali (28) ve Hasan Can Tunç'un (17) cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Bina sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Polis, yaptığı incelemede Ali Tunç'un, babası, annesi ve kardeşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.







