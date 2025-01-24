Yaralıyken eve götürüp öldürmüşler

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin mahkemenin anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiği kararın gerekçesi açıklandı. 944 sayfalık gerekçeli kararda, sanık ve tanıkların dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

NARİN’İ YARALAYIP EVE GÖTÜRMÜŞLER

Kararın değerlendirme kısmında, sanıklar Enes, Salim ve Yüksel Güran'ın Narin'in öldürüldüğü zaman diliminde ev, ahır veya eklentilerinde bulundukları, bu hususun Ulusal Kriminal, daraltılmış baz verileri, kamera kayıtları, analiz raporu ve diğer tüm deliller ile tespit edildiği belirtildi. Narin’in ölümüne dair kararda verilen bilgide şu ifadeler kullanıldı: “Net olarak tespit edilemeyen sanık veya sanıklar tarafından ev, ahır veya eklentilerinde Narin'in öldürülme eylemine başlandığı, ardından Narin'in bedeninin eve taşındığı, burada sanıklar Enes, Yüksel ve Salim tarafından öldürülme eyleminin tamamlanmasının beklenildiği, her 3 sanığın da ev, ahır veya eklentilerinde yapılacak bir tıbbi müdahale ile Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken bu müdahalenin yapılmayarak Narin'in ölmesine rıza gösterdikleri tespit edildi.”

ÖLÜM ENGELLENMEDİ

Aile bireylerinin Narin’in ölümünü engellemeye yönelik çalışmalarının olmadığına değinilen kararda, “Yüksel'in maktulün annesi, Salim'in amcası ve Enes'in de ağabeyi olduğu, sanıkların maktule gelecek saldırı, kötülük ya da başkaca olumsuz eylemleri defetme, engelleme gibi yasal görevleri varken bunları yerine getirmedikleri gibi öldürme eylemini başlatan kişiye de engel olmayarak Narin'in ölmesine iştiraken katıldıkları belirlendi” ifadelere yer verildi. Sanıkların Narin'in bedeninin eve getirilmesi ve ölüm eyleminin gerçekleşmesi sonrası ölüm olayı üzerine yapacakları eylem, davranış ve söylemler konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek ne yapacaklarını kararlaştırdıkları kaydedilen kararda, Narin'in cansız bedenini olay yeri yakınlarında bulunan Nevzat Bahtiyar'a verip dereye gömmesini isteyerek cesedi saklama, yok etme gibi konusunda ortak hareket ettikleri bildirildi.

EYLEMİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİLER

Sanıkların ölüm olayına ilişkin bilgi sahibi olmadıkları yönünde hal ve hareketlerde bulundukları belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve iştirak halinde hareket ederek sanıklar Salim, Enes ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde Narin Güran’ı iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri mahkememizce kabul edilmiştir. Tüm bu anlatımlar karşısında Narin'in öldürülme olayının her 3 sanık tarafından birlikte gerçekleştirilerek tamamlandığı anlaşılmıştır.”

Gerekçeli kararda, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği bilgisi de yer aldı.







