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Bayburt'ta fosiller bulunan alan koruma altına alındı - Bayburt haberleri

Bayburt'ta fosiller bulunan alan koruma altına alındı: 150-200 milyon yıllık

Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerinin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi. Bölgede uzmanlar tarafından inceleme ve araştırma yapılacak. Alandaki ammonit fosillerinin Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Haber Merkezi DHA
Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı
Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Bayburt'un merkez ilçe sınırlarında yer alan Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı.

150-200 milyon yıllık

Milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu alanda uzmanlar tarafından inceleme ve araştırmalar yapılacağı öğrenildi.

DHA

Alandaki ammonit fosillerinin Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.

DHA

"Sürekli fosil bulurduk"

Bölgede çiftçilik yapan Hasan Kara, "Yaklaşık 35 senedir bu köyde yaşıyorum. Buralarda gezdiğimiz zaman fosiller bulurduk ve 'cin parası' derdik. Bu alanın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi bizleri mutlu etti. Yetkililerin, burada inceleme yapmasını istiyoruz" dedi.

DHA

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