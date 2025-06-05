Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi

CHP'li Beykoz Belediyesi, geçtiğimiz aylarda büyük bir yolsuzluk soruşturmasının adresi oldu.





Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla takip başlatan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaklaşık 100 milyon TL’lik yolsuzluk tespit etti.





Bunun üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tutuklanması sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.





İddianame kabul edildi





Soruşturma kapsamında, yolsuzluk iddialarına ilişkin hazırlanan edilen fezleke sonrası, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.





Hazırlanan iddianame, Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne kabul edildi.





Dava 2 Eylül'de başlıyor





Tutuklu şüphelerin tamamının tutukluluklarına devam kararı verildi.





Yargılama, 2 Eylül’de yapılacak.





Soruşturmanın detayları





Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması, 2024 yılının sonlarında İçişleri Bakanlığı’nın talebiyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Soruşturma, “ihaleye fesat karıştırma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarını kapsıyor.





Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla takip başlatan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaklaşık 100 milyon TL’lik yolsuzluk tespit etti.





Tutuklanan isimler





Soruşturma kapsamında 27 Şubat 2025’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla 21 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra şüpheli sayısı 26’ya yükseldi.





4 Mart 2025’te, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği tarafından 13 şüpheli tutuklandı, 9’u adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı ve 1 şüpheli serbest bırakıldı.





Tutuklanan isimler arasında şunlar yer alıyor:





Alaattin Köseler: Beykoz Belediye Başkanı, yolsuzluk örgütünün kurucusu olarak değerlendirildi. 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.





Veli Gümüş: Özel Kalem Müdürü, örgütün yöneticisi olarak suçlandı. 200 bin TL kira bedelli bir rezidansta yaşadığı ve ihale süreçlerine doğrudan müdahale ettiği belirlendi.





Metin Ülgey: Köseler’in şoförü ve özel kalem personeli, örgütün yöneticilerinden. İhale süreçlerinde tehdit ve baskı uyguladığı iddia edildi.





Fidan Gül: Belediye Başkan Yardımcısı, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla tutuklandı. İfadesinde, usulsüzlüklerin sorumlusu olarak Köseler ve Gümüş’ü işaret etti.





Diğer tutuklular arasında ihale süreçlerine katılan firma yetkilileri ve belediye personeli yer alıyor.





Görevden uzaklaştırıldı





Alaattin Köseler, 4 Mart 2025’te İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.





Köseler, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti ve ihale süreçleriyle ilgili detaylı bilgisi olmadığını, firmalarla görüşmediğini iddia etti. Ancak tanık ifadeleri ve belediye çalışanlarının beyanları, Köseler’in ihale süreçlerinden haberdar olduğunu ve belirli firmalara yönlendirme yaptığını ortaya koydu.







