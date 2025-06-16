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Bir ilçede engerek yılanı paniği: Korkuya neden oldu

Bir ilçede engerek yılanı paniği: Korkuya neden oldu

11:4016/06/2025, Pazartesi
IHA
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Senir köyünde kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı görüldü.
Senir köyünde kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı görüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde görülen ve kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı korkuya neden oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şuhut ilçesine bağlı Senir köyünde kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı görüldü.

Arazide gezerken Türkiye'deki en zehirli yılanlardan biri olan engerek yılanını görüntüleyen Sercan Altın durumu sosyal medyadan paylaşarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

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