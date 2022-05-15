Gündem Bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışmıştı Rıza Kayaalp serbest bırakıldı
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Bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışmıştı: Rıza Kayaalp serbest bırakıldı

Otomobili ile çarptığı yaya, başka bir aracında çarpması sonucu vefat eden Rıza Kaya Alp çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi İHA
Bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışmıştı: Rıza Kayaalp serbest bırakıldı
Rıza Kayaalp, adliye çıkışı açıklamalarda bulundu.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, “Öncelikle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz. Kendisine Rabbimden rahmet diliyorum. Tabi ki istemediğimiz bir olay oldu, bundan dolayı da üzgünüm. Elimde olan bir şey yoktu. Üzgünüm adli süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde avukatlarım da gereken açıklamayı yapacak” dedi.

Rıza Kayalp’i duruşma sonrası ailesi ve gençlik spor çalışanları da yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz gece meydana gelen olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı tır da çarptı. Olay sonrası Dolgunyürek hayatını kaybetti.

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